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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 408409410411

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
9
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
10
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 11:31

  Aps написав:
  PUMB написав:(якщо Ваша платіжна дата по кредитній карті "ВсеМожу" 30 число)

А банк пропонує карти "Все можу" з іншою датою погашення?

Вже не пропонує, але я, наприклад, користуюся КК з РД = 30, а дружина з РД=20. Знаю у кого є 10 :P :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 14:53

  Amethyst написав:
  Aps написав:
  PUMB написав:(якщо Ваша платіжна дата по кредитній карті "ВсеМожу" 30 число)

А банк пропонує карти "Все можу" з іншою датою погашення?

Вже не пропонує, але я, наприклад, користуюся КК з РД = 30, а дружина з РД=20. Знаю у кого є 10 :P :P

Так, все вірно :wink: . Раніше була можливість вибору платіжної/розрахункової дати 10, 20 або 30 число. На даний момент це лише 30 число.
PUMB
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  #<1 ... 408409410411
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