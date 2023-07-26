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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Amethyst
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Додано: Сер 26 лип, 2023 14:53
Так, все вірно
. Раніше була можливість вибору платіжної/розрахункової дати 10, 20 або 30 число. На даний момент це лише 30 число.
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PUMB
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