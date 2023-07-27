Вже не пропонує, але я, наприклад, користуюся КК з РД = 30, а дружина з РД=20. Знаю у кого є 10
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лип, 2023 11:31
Додано: Сер 26 лип, 2023 14:53
Так, все вірно . Раніше була можливість вибору платіжної/розрахункової дати 10, 20 або 30 число. На даний момент це лише 30 число.
Додано: Чет 27 лип, 2023 12:03
Перекази за номером телефону з Visa
Подскажите по акции
Подробнее найти не могу
На сайте есть только общие офиц.правила по акции виклики з ПУМБ, а не конкретно по виклику (
По условиям виклика необходимо сделать три перевода на сумму не меньше чем 100 грн каждый.
Что за переводы такие? Как тарифицируются то? Это p2p?
это можно делать одному человеку?
или необходимо сделать три перевода на три разных номера?
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