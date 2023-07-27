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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 408409410411

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
9
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
11
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 11:31

  Aps написав:
  PUMB написав:(якщо Ваша платіжна дата по кредитній карті "ВсеМожу" 30 число)

А банк пропонує карти "Все можу" з іншою датою погашення?

Вже не пропонує, але я, наприклад, користуюся КК з РД = 30, а дружина з РД=20. Знаю у кого є 10 :P :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 14:53

  Amethyst написав:
  Aps написав:
  PUMB написав:(якщо Ваша платіжна дата по кредитній карті "ВсеМожу" 30 число)

А банк пропонує карти "Все можу" з іншою датою погашення?

Вже не пропонує, але я, наприклад, користуюся КК з РД = 30, а дружина з РД=20. Знаю у кого є 10 :P :P

Так, все вірно :wink: . Раніше була можливість вибору платіжної/розрахункової дати 10, 20 або 30 число. На даний момент це лише 30 число.
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 12:03

Перекази за номером телефону з Visa

Подскажите по акции
1.Виклик «Перекази за номером телефону з Visa» проходить протягом липня 2023 р. Дата початку та закінчення для кожного клієнта є персоналізованою. Ознайомитися з нею можна у розділі «Мої виклики» мобільного застосунку ПУМБ Online.
2.В Акції беруть участь тільки клієнти ПУМБ, в яких відображається виклик «Перекази за номером телефону з Visa» у розділі «Мої виклики» в мобільному застосунку ПУМБ Online. Бонус автоматично нараховується на віртуальний рахунок учасника Акції, проте, стає доступним для виведення тільки після виконання умов Акції.
3.Виклик доступний для клієнтів з версією додатку вище 2.253 для операційної системи iOS та версією додатку вище 2.258 для операційної системи Android.
4.Для виконання умов Акції, потрібно зробити 3 перекази за номером телефону, обравши варіант зі спеціальною позначкою , протягом 20 днів. Мінімальна сума переказу – 100 грн.
5.За кожну операцію нараховується бонус у розмірі 20 грн. Загальна сума бонусу складає 60 грн за 3 операції.
6.У разі виконання менше ніж 3 перекази, бонус не виплачується.
7.З суми винагороди утримується податок та збори у розмірі 19,5%.

Подробнее найти не могу
На сайте есть только общие офиц.правила по акции виклики з ПУМБ, а не конкретно по виклику (
По условиям виклика необходимо сделать три перевода на сумму не меньше чем 100 грн каждый.
Что за переводы такие? Как тарифицируются то? Это p2p?
это можно делать одному человеку?
или необходимо сделать три перевода на три разных номера?
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 12:52

  emeta написав:Подскажите по акции
1.Виклик «Перекази за номером телефону з Visa» проходить протягом липня 2023 р. Дата початку та закінчення для кожного клієнта є персоналізованою. Ознайомитися з нею можна у розділі «Мої виклики» мобільного застосунку ПУМБ Online.
2.В Акції беруть участь тільки клієнти ПУМБ, в яких відображається виклик «Перекази за номером телефону з Visa» у розділі «Мої виклики» в мобільному застосунку ПУМБ Online. Бонус автоматично нараховується на віртуальний рахунок учасника Акції, проте, стає доступним для виведення тільки після виконання умов Акції.
3.Виклик доступний для клієнтів з версією додатку вище 2.253 для операційної системи iOS та версією додатку вище 2.258 для операційної системи Android.
4.Для виконання умов Акції, потрібно зробити 3 перекази за номером телефону, обравши варіант зі спеціальною позначкою , протягом 20 днів. Мінімальна сума переказу – 100 грн.
5.За кожну операцію нараховується бонус у розмірі 20 грн. Загальна сума бонусу складає 60 грн за 3 операції.
6.У разі виконання менше ніж 3 перекази, бонус не виплачується.
7.З суми винагороди утримується податок та збори у розмірі 19,5%.

Подробнее найти не могу
На сайте есть только общие офиц.правила по акции виклики з ПУМБ, а не конкретно по виклику (
По условиям виклика необходимо сделать три перевода на сумму не меньше чем 100 грн каждый.
Что за переводы такие? Как тарифицируются то? Это p2p?
это можно делать одному человеку?
или необходимо сделать три перевода на три разных номера?

Опробовал. Работает.
1. Дайте доступ приложению к контактам.После этого появляется список возможных получателей. Выбираете-отправляете. Следите чтобы у контакта был желто-синий значок. У одного контакта может быть несколько необходимых карт.
2. Это р2р. Бесплатно.
3. Отправлял на 2 телефона (карты Привата и Сенса).
4. Виклики зачисляются мгновенно. Уже вывел 48 грн.
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 12:57

Re: ПУМБ

emeta
P.s.Можно выводить на телефон, который является финансовым в самом Пумбе, если он фигурирует в других походящих банках
Gost2013
 
Повідомлень: 236
З нами з: 15.09.16
Подякував: 28 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 13:23

Re: ПУМБ

Gost2013 написав:emeta
P.s.Можно выводить на телефон, который является финансовым в самом Пумбе, если он фигурирует в других походящих банках
Да мне вот и предлагает свою же всекарт
ПУМБ проведет перевод с моей же карты на неё же?

Условия как то по-дебильному прописаны..
emeta
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