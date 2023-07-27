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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Amethyst
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Додано: Сер 26 лип, 2023 14:53
Так, все вірно
. Раніше була можливість вибору платіжної/розрахункової дати 10, 20 або 30 число. На даний момент це лише 30 число.
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PUMB
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Додано: Чет 27 лип, 2023 12:03
Подскажите по акции
1.Виклик «Перекази за номером телефону з Visa» проходить протягом липня 2023 р. Дата початку та закінчення для кожного клієнта є персоналізованою. Ознайомитися з нею можна у розділі «Мої виклики» мобільного застосунку ПУМБ Online.
2.В Акції беруть участь тільки клієнти ПУМБ, в яких відображається виклик «Перекази за номером телефону з Visa» у розділі «Мої виклики» в мобільному застосунку ПУМБ Online. Бонус автоматично нараховується на віртуальний рахунок учасника Акції, проте, стає доступним для виведення тільки після виконання умов Акції.
3.Виклик доступний для клієнтів з версією додатку вище 2.253 для операційної системи iOS та версією додатку вище 2.258 для операційної системи Android.
4.Для виконання умов Акції, потрібно зробити 3 перекази за номером телефону, обравши варіант зі спеціальною позначкою , протягом 20 днів. Мінімальна сума переказу – 100 грн.
5.За кожну операцію нараховується бонус у розмірі 20 грн. Загальна сума бонусу складає 60 грн за 3 операції.
6.У разі виконання менше ніж 3 перекази, бонус не виплачується.
7.З суми винагороди утримується податок та збори у розмірі 19,5%.
Подробнее найти не могу
На сайте есть только общие офиц.правила по акции виклики з ПУМ
Б, а не конкретно по виклику (
По условиям виклика необходимо сделать три перевода на сумму не меньше чем 100 грн каждый.
Что за переводы такие? Как тарифицируются то? Это p2p?
это можно делать одному человеку?
или необходимо сделать три перевода на три разных номера?
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emeta
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Додано: Чет 27 лип, 2023 12:52
emeta написав:
Подскажите по акции
1.Виклик «Перекази за номером телефону з Visa» проходить протягом липня 2023 р. Дата початку та закінчення для кожного клієнта є персоналізованою. Ознайомитися з нею можна у розділі «Мої виклики» мобільного застосунку ПУМБ Online.
2.В Акції беруть участь тільки клієнти ПУМБ, в яких відображається виклик «Перекази за номером телефону з Visa» у розділі «Мої виклики» в мобільному застосунку ПУМБ Online. Бонус автоматично нараховується на віртуальний рахунок учасника Акції, проте, стає доступним для виведення тільки після виконання умов Акції.
3.Виклик доступний для клієнтів з версією додатку вище 2.253 для операційної системи iOS та версією додатку вище 2.258 для операційної системи Android.
4.Для виконання умов Акції, потрібно зробити 3 перекази за номером телефону, обравши варіант зі спеціальною позначкою , протягом 20 днів. Мінімальна сума переказу – 100 грн.
5.За кожну операцію нараховується бонус у розмірі 20 грн. Загальна сума бонусу складає 60 грн за 3 операції.
6.У разі виконання менше ніж 3 перекази, бонус не виплачується.
7.З суми винагороди утримується податок та збори у розмірі 19,5%.
Подробнее найти не могу
На сайте есть только общие офиц.правила по акции виклики з ПУМ
Б, а не конкретно по виклику (
По условиям виклика необходимо сделать три перевода на сумму не меньше чем 100 грн каждый.
Что за переводы такие? Как тарифицируются то? Это p2p?
это можно делать одному человеку?
или необходимо сделать три перевода на три разных номера?
Опробовал. Работает.
1. Дайте доступ приложению к контактам.После этого появляется список возможных получателей. Выбираете-отправляете. Следите чтобы у контакта был желто-синий значок. У одного контакта может быть несколько необходимых карт.
2. Это р2р. Бесплатно.
3. Отправлял на 2 телефона (карты Привата и Сенса).
4. Виклики зачисляются мгновенно. Уже вывел 48 грн.
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Gost2013
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Додано: Чет 27 лип, 2023 12:57
emeta
P.s.Можно выводить на телефон, который является финансовым в самом Пумбе, если он фигурирует в других походящих банках
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Gost2013
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Додано: Чет 27 лип, 2023 13:23
Gost2013 написав:emeta
P.s.Можно выводить на телефон, который является финансовым в самом Пумбе, если он фигурирует в других походящих банках
Да мне вот и предлагает свою же всекарт
ПУМБ проведет перевод с моей же карты на неё же?
Условия как то по-дебильному прописаны..
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emeta
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Додано: Чет 27 лип, 2023 14:26
Gost2013 написав:
Можно выводить на телефон, который является финансовым в самом Пумбе, если он фигурирует в других походящих банках
У меня на Android такое проделать не получилось.
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Howl
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1
Додано: Чет 27 лип, 2023 20:15
А что это такое интересно, внёс вчера "Обов'язковий платіж" но сумма продолжает светится на карте Все Можу, и "Платіж пільгового періоду" не уменьшился на внесённую сумму, хотя по идее должен был.
Что это с приложением, у меня только, или?
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Feh14
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Додано: Чет 27 лип, 2023 20:27
Feh14 написав:
А что это такое интересно, внёс вчера "Обов'язковий платіж" но сумма продолжает светится на карте Все Можу, и "Платіж пільгового періоду" не уменьшился на внесённую сумму, хотя по идее должен был.
Что это с приложением, у меня только, или?
В ПУМБі давно кредитку маєте? Перевірте після 23-ї години все буде норм. Тут вам не приват (моня, абанк і т.п.). Тут своя ХВілосоХВія
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Alien
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3
Додано: Чет 27 лип, 2023 20:35
Дякую. Давно, но вроде раньше на следующий день обновлялось а не на следующий после 23:00. Странно, но ладно, собственно не сильно и важно, но/
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Feh14
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