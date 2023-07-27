RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 409410411412

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
9
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
11
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 21:45

Re: ПУМБ

Feh14, если погашение карты произошло после 18:00, то сумма учитывается через день.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5476
З нами з: 08.03.18
Подякував: 525 раз.
Подякували: 1009 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 06:33

  Howl написав:Feh14, если погашение карты произошло после 18:00, то сумма учитывается через день.

Да, спасибо, раньше не замечал или не переводил вечером.
Feh14
 
Повідомлень: 15
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 08:16

Re: ПУМБ

В неділю 30.07. можно достроково закрити депозит Спокійний, і отримати кошти для погашення кредитки?
lel
 
Повідомлень: 3352
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1086 раз.
Подякували: 385 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 409410411412
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4113)
28.07.2023 08:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.