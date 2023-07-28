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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 лип, 2023 21:45
Re: ПУМБ
Feh14, если погашение карты произошло после 18:00, то сумма учитывается через день.
Додано: П'ят 28 лип, 2023 06:33
Додано: П'ят 28 лип, 2023 08:16
Re: ПУМБ
В неділю 30.07. можно достроково закрити депозит Спокійний, і отримати кошти для погашення кредитки?
Чи не ризикувати за 2 дні процентів?
Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:26
Re: ПУМБ
звісно можна, краще до 18 години
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