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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 лип, 2023 21:45
Feh14, если погашение карты произошло после 18:00, то сумма учитывается через день.
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Howl
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 06:33
Howl написав:
Feh14, если погашение карты произошло после 18:00, то сумма учитывается через день.
Да, спасибо, раньше не замечал или не переводил вечером.
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Feh14
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 08:16
В неділю 30.07. можно достроково закрити депозит Спокійний, і отримати кошти для погашення кредитки?
Чи не ризикувати за 2 дні процентів?
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lel
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:26
звісно можна, краще до 18 години
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Lost
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 15:01
Howl написав: Gost2013 написав:
Можно выводить на телефон, который является финансовым в самом Пумбе, если он фигурирует в других походящих банках
У меня на Android такое проделать не получилось.
Финансовый номер одинаковый для банков и для второго указана карта для получения по номеру телефона(Сенс).Все работает.
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Citizen_D
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 15:50
Вітаю. Підкажіть,коли краще гасити кредитку? Сьогодні чи можна в неділю? Кошти буду перекидати з карти іншого банку.
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JanIs
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:09
emeta написав:
Да мне вот и предлагает свою же всекарт
ПУМБ проведет перевод с моей же карты на неё же?
так не получится, проверено. Деньги переведуться, но в зачет виклика не пойдут. Надо обязательно так
Gost2013 написав:
Следите чтобы у контакта был желто-синий значок.
это может быть и свой номер, но в приват,сенс, абанк...
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kulikrom
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:11
kulikrom написав:
так не получится, проверено. Деньги переведуться, но в зачет виклика не пойдут.
Я именно так делал и в зачет пошло.
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ingtrans
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:17
JanIs написав:
Вітаю. Підкажіть,коли краще гасити кредитку? Сьогодні чи можна в неділю? Кошти буду перекидати з карти іншого банку.
Див. тут
i тут
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:31
ingtrans написав:
Я именно так делал и в зачет пошло.
возможно что-то изменилось. Я уже третий виклик проделал, первый именно внутри ПУМБа пробовал вначале, незачет, поддержка пела про желто-синий значок. Потому пользую как приемник абанк или приват-уни-безкредлимита
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kulikrom
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