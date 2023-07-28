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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 410411412413>

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ПУМБ 3.3 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
9
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
11
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 21:45

Re: ПУМБ

Feh14, если погашение карты произошло после 18:00, то сумма учитывается через день.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 06:33

  Howl написав:Feh14, если погашение карты произошло после 18:00, то сумма учитывается через день.

Да, спасибо, раньше не замечал или не переводил вечером.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 08:16

Re: ПУМБ

В неділю 30.07. можно достроково закрити депозит Спокійний, і отримати кошти для погашення кредитки?
Чи не ризикувати за 2 дні процентів?
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:26

Re: ПУМБ

звісно можна, краще до 18 години
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 15:01

  Howl написав:
  Gost2013 написав:Можно выводить на телефон, который является финансовым в самом Пумбе, если он фигурирует в других походящих банках
У меня на Android такое проделать не получилось.

Финансовый номер одинаковый для банков и для второго указана карта для получения по номеру телефона(Сенс).Все работает.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 15:50

Re: ПУМБ

Вітаю. Підкажіть,коли краще гасити кредитку? Сьогодні чи можна в неділю? Кошти буду перекидати з карти іншого банку.
JanIs
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:09

Re: ПУМБ

  emeta написав:Да мне вот и предлагает свою же всекарт
ПУМБ проведет перевод с моей же карты на неё же?

так не получится, проверено. Деньги переведуться, но в зачет виклика не пойдут. Надо обязательно так
  Gost2013 написав:Следите чтобы у контакта был желто-синий значок.

это может быть и свой номер, но в приват,сенс, абанк...
kulikrom
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:11

Re: ПУМБ

  kulikrom написав:так не получится, проверено. Деньги переведуться, но в зачет виклика не пойдут.

Я именно так делал и в зачет пошло.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:17

  JanIs написав:Вітаю. Підкажіть,коли краще гасити кредитку? Сьогодні чи можна в неділю? Кошти буду перекидати з карти іншого банку.
Див. тут i тут.
FinTech
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:31

  ingtrans написав:Я именно так делал и в зачет пошло.

возможно что-то изменилось. Я уже третий виклик проделал, первый именно внутри ПУМБа пробовал вначале, незачет, поддержка пела про желто-синий значок. Потому пользую как приемник абанк или приват-уни-безкредлимита
kulikrom
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