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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 410411412413

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ПУМБ 3.3 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
9
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
11
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:33

Re: ПУМБ

  kulikrom написав:поддержка пела про желто-синий значок

Ну значок по условиям нужен, и он в моем случае был.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:29

Надійшло повідомлення у мобільний застосунок про можливість замовлення готівкової валюти онлайн.
Зображення
Написали, що можна купити до 9000 USD чи EUR.
А як же обмеження на видачу валюти 100 тис. грн у еквіваленті на добу? Чи воно діє не у всіх банках?
Julio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:41

  Julio написав:Надійшло повідомлення у мобільний застосунок про можливість замовлення готівкової валюти онлайн.
Зображення
Написали, що можна купити до 9000 USD чи EUR.
А як же обмеження на видачу валюти 100 тис. грн у еквіваленті на добу? Чи воно діє не у всіх банках?

Обмеження в 100000 діє для видачі зі своїх рахунків, а обмін валют необмежений по сумі якщо я не помиляюсь.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 18:45

Немогу вкурить где в приложении переказ по номеру телефона.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 18:54

Re: ПУМБ

Там де на карту... там можна вказати і телепон
Amethyst
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