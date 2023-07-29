Ну значок по условиям нужен, и он в моем случае был.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:33
Re: ПУМБ
Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:29
Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:41
Обмеження в 100000 діє для видачі зі своїх рахунків, а обмін валют необмежений по сумі якщо я не помиляюсь.
Додано: Суб 29 лип, 2023 18:54
Re: ПУМБ
Там де на карту... там можна вказати і телепон
|