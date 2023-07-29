Ну значок по условиям нужен, и он в моем случае был.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:33
Re: ПУМБ
Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:29
Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:41
Обмеження в 100000 діє для видачі зі своїх рахунків, а обмін валют необмежений по сумі якщо я не помиляюсь.
Додано: Суб 29 лип, 2023 18:54
Re: ПУМБ
Там де на карту... там можна вказати і телепон
Додано: Суб 29 лип, 2023 21:25
Додано: Суб 29 лип, 2023 21:30
Разобрался, если проге не дан доступ к контактам, то и опция перевода по номеру телефона не появится, будет только на карту.
Опция появилась.
А как теперь найти где там жовто-блакитние стрелки (для выполнения "виклика Перекази з Виза")?
Просто переказ с Виза не дает выполнения задания
Отвечу сам.
В общем методом научного тыка выяснилось что переводы на ПУМБ не засчитываются.
В Приложении Сенс установил разрешение на прием денег по № телефона, поставил галочку на Хамончика и о чудо, в приложении ПУМБа появился Сенс, 3 раза пин понг по соточке и квест пройден!
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