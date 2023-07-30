Надійшло повідомлення у мобільний застосунок про можливість замовлення готівкової валюти онлайн. Написали, що можна купити до 9000 USD чи EUR. А як же обмеження на видачу валюти 100 тис. грн у еквіваленті на добу? Чи воно діє не у всіх банках?
Julio написав:Надійшло повідомлення у мобільний застосунок про можливість замовлення готівкової валюти онлайн. Написали, що можна купити до 9000 USD чи EUR. А як же обмеження на видачу валюти 100 тис. грн у еквіваленті на добу? Чи воно діє не у всіх банках?
Обмеження в 100000 діє для видачі зі своїх рахунків, а обмін валют необмежений по сумі якщо я не помиляюсь.
Amethyst написав:Там де на карту... там можна вказати і телепон
Разобрался, если проге не дан доступ к контактам, то и опция перевода по номеру телефона не появится, будет только на карту.
Опция появилась.
А как теперь найти где там жовто-блакитние стрелки (для выполнения "виклика Перекази з Виза")? Просто переказ с Виза не дает выполнения задания
Отвечу сам. В общем методом научного тыка выяснилось что переводы на ПУМБ не засчитываются. В Приложении Сенс установил разрешение на прием денег по № телефона, поставил галочку на Хамончика и о чудо, в приложении ПУМБа появился Сенс, 3 раза пин понг по соточке и квест пройден!