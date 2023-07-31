Панове, підкажіть як рахується депозит вільний? як поточний рахунок 2620 чи як депозит 2630?
Чи можуть зараз держ органи мати дані по фіз особах на суму їх депозитів в комерційних банках?
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Додано: Пон 31 лип, 2023 09:56
Re: ПУМБ
Панове, підкажіть як рахується депозит вільний? як поточний рахунок 2620 чи як депозит 2630?
Чи можуть зараз держ органи мати дані по фіз особах на суму їх депозитів в комерційних банках?
Додано: Пон 31 лип, 2023 10:56
БУМБа вийшла на новий рівень, дзвінок: "ми бачимо, що ви заходили до розділу депозитів у застосунку, а що Вас цікавило? А чого не відкрили? А може відкриєте?"
Незабаром буде: "ми бачимо, що Ви присіли на унітаз і маєте трохи часу, може візьмете кредит?"
Додано: Пон 31 лип, 2023 11:26
Re: ПУМБ
Додано: Пон 31 лип, 2023 12:07
Додано: Пон 31 лип, 2023 13:54
Додано: Пон 31 лип, 2023 17:37
Шановний PUMB !
Чому не можна обирати картку, на яку повертати частково кошти з депозиту "Вільний"?!
Це ж не складно зробити!
Тим паче, в багатьох банків така опція реалізована.
Додано: Пон 31 лип, 2023 19:12
ПУМБ Комуналка в додатку поламалась "вибаче сервіс зараз є недоступний для оплати...."
це традиція в остнній день місяця чи...
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