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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПУМБ 3.3 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
9
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
11
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 09:56

Re: ПУМБ

Панове, підкажіть як рахується депозит вільний? як поточний рахунок 2620 чи як депозит 2630?
Чи можуть зараз держ органи мати дані по фіз особах на суму їх депозитів в комерційних банках?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 10:56

БУМБа вийшла на новий рівень, дзвінок: "ми бачимо, що ви заходили до розділу депозитів у застосунку, а що Вас цікавило? А чого не відкрили? А може відкриєте?"

Незабаром буде: "ми бачимо, що Ви присіли на унітаз і маєте трохи часу, може візьмете кредит?"
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 11:26

Re: ПУМБ

  klug написав:Незабаром буде: "ми бачимо, що Ви присіли на унітаз і маєте трохи часу, може візьмете кредит?"

Ключове виділено. Заклеюйте камери на телефоні, поки не пізно
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 12:07

  Faceless написав:
  klug написав:Незабаром буде: "ми бачимо, що Ви присіли на унітаз і маєте трохи часу, може візьмете кредит?"

Ключове виділено. Заклеюйте камери на телефоні, поки не пізно

Ще мікрофон і помістити в алюмінієвий пакет
sens
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 13:54

  Andey написав:Панове, підкажіть як рахується депозит вільний? як поточний рахунок 2620 чи як депозит 2630?
2620
  Andey написав:Чи можуть зараз держ органи мати дані по фіз особах на суму їх депозитів в комерційних банках?
Див. тут i тут.
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 17:37

Шановний PUMB !
Чому не можна обирати картку, на яку повертати частково кошти з депозиту "Вільний"?!
Це ж не складно зробити!
Тим паче, в багатьох банків така опція реалізована.
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 19:12

ПУМБ Комуналка в додатку поламалась "вибаче сервіс зараз є недоступний для оплати...."

це традиція в остнній день місяця чи...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 21:12

Re: ПУМБ

greenozon написав:ПУМБ Комуналка в додатку поламалась "вибаче сервіс зараз є недоступний для оплати...."

це традиція в остнній день місяця чи...
В начале 8 делал с 10ток оплат работало, кроме одной, но и та с n-ной попытки прошла, сейчас проверил тоже ошибок не бьет
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 23:33

У мене в цьому місяці (не сьогодні) злетіло 80% шаблонів: пише, що оплата неможлива і пропонує видалити шаблон та додати знову. При спробі додати знову видає помилку і пропонує спробувати пізніше. Вдалося оплатити, знайшовши ці оплати в історії і повторивши їх з актуальними сумами з платіжок. Ці кешбек-квести у БУМБи щомісяця стають усе креативнішими.
klug
 
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