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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 414415416417

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
9
2- Погане. Некомпетентне.
9%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Сер 02 сер, 2023 18:49

  uaprofi написав:и еще .. :twisted: ... включение вот этого "відображати мій номер кліентам ПУМБ" без даже уведомления клиента :evil:

ЭТО НЕМНОГО ЗА ГРАНЬЮ ДОБРА И ЗЛА :evil:


хах, да
в обсуждении выше заметил, тоже удивился
хорошо хоть отключаемо
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 02 сер, 2023 21:43

  Alien написав:
  lamal написав:обіцяли що кешбек по кредитці буде більший ніж по дебітці в цьому місяці , в мене рівний показує...

Гляньте уважніше. У мене наприклад пропонується
- Книжки та канцтовари 7% за кредитні та 3% за свої
- АЗС - 1.5% кредитні та 1 свої
- онлайн ігри та сервіси - 3 % кредитні та 1.5% свої

Так решта категорій однаково тарифікують кешбек за свої та за кредитні. Але ж банк ніде не казав що геть по усім категоріям кешбек за кредитні обов'язко буде вищим

дякую) дивився уважно , всі категорії однаковий відсоток кешбеку ))
lamal
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Повідомлення Додано: Сер 02 сер, 2023 22:00

Re: ПУМБ

Кожен місяць банк засмічує телефон повідомленнями " у вас оновилися комунальні рахунки за адресами" Навіщо ця брехня. По перше сьогодні друге число і оновлених рахунків немає в принципі. А по друге банк їх взагалі ніколи не бачить та не показує на відміну від інших банків які дійсно оновлюють рахунки кожен місяць.
pavyak
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Повідомлення Додано: Сер 02 сер, 2023 22:50

pavyak І прикол в тому,що пишуть: "не повідомляти", натискуєш на пимпочку, а воно все рівно приходить місяць в місяць, от кончені козли, не можуть зробити нормально, а все працює через задницу.
melkh
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 14:41

Re: ПУМБ

У пумби в додатку десь можно виписку зробить чи хоча б квитанцію?не можу знайти
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 19:30

  посетитель написав:У пумби в додатку десь можно виписку зробить чи хоча б квитанцію?не можу знайти

На карте выбираете букву "i" , внизу будет "сформувати виписку"
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 00:39

  Citizen_D написав:
  посетитель написав:У пумби в додатку десь можно виписку зробить чи хоча б квитанцію?не можу знайти

На карте выбираете букву "i" , внизу будет "сформувати виписку"
дякую за підказку.Виписку у них наскільки я зрозумів можно сформувати тільки за попередні місяці.За серпень пише що розрахунковий період триває.Таке...
посетитель
 
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