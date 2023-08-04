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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 сер, 2023 18:49
uaprofi написав:
и еще ..
... включение вот этого "відображати мій номер кліентам ПУМБ"
без даже уведомления клиента
ЭТО НЕМНОГО ЗА ГРАНЬЮ ДОБРА И ЗЛА
хах, да
в обсуждении выше заметил, тоже удивился
хорошо хоть отключаемо
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cohan
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Додано: Сер 02 сер, 2023 21:43
Alien написав: lamal написав:
обіцяли що кешбек по кредитці буде більший ніж по дебітці в цьому місяці , в мене рівний показує...
Гляньте уважніше. У мене наприклад пропонується
- Книжки та канцтовари 7% за кредитні та 3% за свої
- АЗС - 1.5% кредитні та 1 свої
- онлайн ігри та сервіси - 3 % кредитні та 1.5% свої
Так решта категорій однаково тарифікують кешбек за свої та за кредитні. Але ж банк ніде не казав що геть по усім категоріям кешбек за кредитні обов'язко буде вищим
дякую) дивився уважно , всі категорії однаковий відсоток кешбеку ))
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lamal
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Додано: Сер 02 сер, 2023 22:00
Кожен місяць банк засмічує телефон повідомленнями " у вас оновилися комунальні рахунки за адресами" Навіщо ця брехня. По перше сьогодні друге число і оновлених рахунків немає в принципі. А по друге банк їх взагалі ніколи не бачить та не показує на відміну від інших банків які дійсно оновлюють рахунки кожен місяць.
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pavyak
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Додано: Сер 02 сер, 2023 22:50
pavyak І прикол в тому,що пишуть: "не повідомляти", натискуєш на пимпочку, а воно все рівно приходить місяць в місяць, от кончені козли, не можуть зробити нормально, а все працює через задницу.
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melkh
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Додано: Чет 03 сер, 2023 14:41
У пумби в додатку десь можно виписку зробить чи хоча б квитанцію?не можу знайти
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посетитель
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Додано: Чет 03 сер, 2023 19:30
посетитель написав:
У пумби в додатку десь можно виписку зробить чи хоча б квитанцію?не можу знайти
На карте выбираете букву "i" , внизу будет "сформувати виписку"
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Citizen_D
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 00:39
Citizen_D написав: посетитель написав:
У пумби в додатку десь можно виписку зробить чи хоча б квитанцію?не можу знайти
На карте выбираете букву "i" , внизу будет "сформувати виписку"
дякую за підказку.Виписку у них наскільки я зрозумів можно сформувати тільки за попередні місяці.За серпень пише що розрахунковий період триває.Таке...
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