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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 415416417418

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
9
2- Погане. Некомпетентне.
9%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 10:47

PUMB добрий день. Ситуація наступна - у родича зламали телеграм акаунт. Від його імені просили гроші на картку. Оскільки родич часто просить, гроші скинув вчора з кредитної картки. Що можете порадити в цій ситуації? Чи є шанс повернути ці гроші. Який алгоритм моїх дій?
Степан Леон
 
Повідомлень: 2
З нами з: 24.07.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 14:10

а телеграм до чого тут?
v57
 
Повідомлень: 3114
З нами з: 14.03.10
Подякував: 141 раз.
Подякували: 198 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 14:40

  v57 написав:а телеграм до чого тут?


намек на то, что следов не осталось
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5877
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 480 раз.
 
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  #<1 ... 415416417418
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