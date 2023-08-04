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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 сер, 2023 10:47
PUMB добрий день. Ситуація наступна - у родича зламали телеграм акаунт. Від його імені просили гроші на картку. Оскільки родич часто просить, гроші скинув вчора з кредитної картки. Що можете порадити в цій ситуації? Чи є шанс повернути ці гроші. Який алгоритм моїх дій?
Додано: П'ят 04 сер, 2023 14:40
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