Додано: П'ят 04 сер, 2023 20:31

PUMB написав: Нам прикро, що Ви зіткнулися зі шахрайськими діями. Нам прикро, що Ви зіткнулися зі шахрайськими діями.

Мені прикро але я стикнувся з непрофесійними (а може й шахрайськими) діями банку ПУМБ. Суть проблеми - плачу комуналку за себе та за родичів через додаток ПУМБ онлайн. По шаблонам банку. Грець з ним що шаблони постійно стають недієздатними - можна створити новий. Не зручно, але таке працює. Але ось сьогодні плачу Запорізькому водоканалу за його послуги. Послуг багато (більшість мертвих) - відповідно шаблонів теж:- холодне водопостачання з абонкою- водовідведення по ХВП з абонкою,- гаряче водопостачання яке діяло до липня 2014 року але шаблон досі існує- водовідведення ГВП - не надається з травня 2022 але шаблон існує- внески за обслуговування - з'явилось нещодавно, сам водоканал по цій статті поки нічого не виставляє але шаблон є і збиває з пантелику, при черговому перетрахуванні шаблонів пумбом, не звернув уваги і помилково заплатив по одній з квартир - тепер там переплата по цій статті - ну і недоплати по ХВП. Але тут типу мій фейл.А ось сьогодні несподівано пумба запропонувала щось новеньке. А саме - плачу послуги і обираю лише два шаблони ХВП та стоки ХВП. Решту повидаляв у відповідних домогосподарствах. Плачу як завжди - перевіряю шаблон перед оплатою. І після оплати завантажую квитанції, а там. Ой мамо, стоки ХВП норм, а ось просто ХВП по шаблону пішло з текстом "за гаряче водопостачання до липня 2014". І так по трьом квартирам. Думаю може я десь стратив - перевіряю усі шаблони - кругом ХВП. Тобто підміна призначення здійснена самим банком у момент платежу. І тепер якщо нічого не вдіяти водоканал рознесе ці суми як переплата за ГВП до липня 2014 ну і буде недоплата по ХВП. Що робити чесно кажучи не уявляю. Тягати потім родичів до водоканалу (а частини навіть немає у області з початку воєнних дій) - те ще задоволення. А головне з вини банку. То може банк, який вчинив таку підміну сам буде розбиратись з водоканалом? Що скаже представник банку з цього приводу?