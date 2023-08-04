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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 сер, 2023 10:47
PUMB добрий день. Ситуація наступна - у родича зламали телеграм акаунт. Від його імені просили гроші на картку. Оскільки родич часто просить, гроші скинув вчора з кредитної картки. Що можете порадити в цій ситуації? Чи є шанс повернути ці гроші. Який алгоритм моїх дій?
Додано: П'ят 04 сер, 2023 14:40
Додано: П'ят 04 сер, 2023 16:19
Додано: П'ят 04 сер, 2023 17:37
Вітаємо! Нам прикро, що дана ситуація викликала у Вас негативні емоції. Ми бажаємо розібратися детальніше і написали Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей.
Додано: П'ят 04 сер, 2023 17:40
Вітаємо! Нам прикро, що Ви зіткнулися зі шахрайськими діями. Просимо оперативно повідомити про це, зателефонувавши на Гарячу лінію банку. Це дозволить нам швидше вжити необхідних заходів та проконсультувати Вас щодо подальших дій. Номери телефонів:
+38 044 290 7 290
+38 096 290 7 290
+38 050 290 7 290
+38 093 290 7 290
Додано: П'ят 04 сер, 2023 20:31
Re: ПУМБ
Мені прикро але я стикнувся з непрофесійними (а може й шахрайськими) діями банку ПУМБ. Суть проблеми - плачу комуналку за себе та за родичів через додаток ПУМБ онлайн. По шаблонам банку. Грець з ним що шаблони постійно стають недієздатними - можна створити новий. Не зручно, але таке працює. Але ось сьогодні плачу Запорізькому водоканалу за його послуги. Послуг багато (більшість мертвих) - відповідно шаблонів теж:
- холодне водопостачання з абонкою
- водовідведення по ХВП з абонкою,
- гаряче водопостачання яке діяло до липня 2014 року але шаблон досі існує
- водовідведення ГВП - не надається з травня 2022 але шаблон існує
- внески за обслуговування - з'явилось нещодавно, сам водоканал по цій статті поки нічого не виставляє але шаблон є і збиває з пантелику, при черговому перетрахуванні шаблонів пумбом, не звернув уваги і помилково заплатив по одній з квартир - тепер там переплата по цій статті - ну і недоплати по ХВП. Але тут типу мій фейл.
А ось сьогодні несподівано пумба запропонувала щось новеньке. А саме - плачу послуги і обираю лише два шаблони ХВП та стоки ХВП. Решту повидаляв у відповідних домогосподарствах. Плачу як завжди - перевіряю шаблон перед оплатою. І після оплати завантажую квитанції, а там. Ой мамо, стоки ХВП норм, а ось просто ХВП по шаблону пішло з текстом "за гаряче водопостачання до липня 2014". І так по трьом квартирам. Думаю може я десь стратив - перевіряю усі шаблони - кругом ХВП. Тобто підміна призначення здійснена самим банком у момент платежу. І тепер якщо нічого не вдіяти водоканал рознесе ці суми як переплата за ГВП до липня 2014 ну і буде недоплата по ХВП. Що робити чесно кажучи не уявляю. Тягати потім родичів до водоканалу (а частини навіть немає у області з початку воєнних дій) - те ще задоволення. А головне з вини банку. То може банк, який вчинив таку підміну сам буде розбиратись з водоканалом? Що скаже представник банку з цього приводу?
Додано: П'ят 04 сер, 2023 21:20
родич ЧАСТО просить гроші
І шо в історії ніде не зберігся номер карти?
І без перевірки пульнуть на новий номер?
Ой шось тут не так і не телеграма
Додано: П'ят 04 сер, 2023 21:49
война все спишет(с)
люблю эту ветку за такие сообщения
вот как человек не привязывается к коммунальным в банке (Моно тоже касается) - рано ли поздно встряет
я крест на ПУМБе поставил после пропадания ОСББ шаблона, потом вроде новый появился... ну не умеет этот банк в комуналь - не те ресурсы...
не - если вернут 10% Ясно - полюблю снова, без питань, но постоянно нервы за косяки прогеров... - нежели кактус такой вкусный?
P.S. не жлоблюсь 40ник за Портмоне, на 1% отбивается...
Додано: П'ят 04 сер, 2023 22:52
Re: ПУМБ
Ви б ще #зеленелайно запропонували . На жаль 5 квартир у 40ник вписати не можливо. І замість отримання кешбеку - перекривати ним коміс - це зовсім не "по-свинські" так недовго і на укрпошти докотитись .
До речі свого часу коли користував портю - він теж бокопорив і не слабо. Щоправда там підтримка не така відбита як у пумби.
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