RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 415416417418

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
9
2- Погане. Некомпетентне.
9%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 10:47

PUMB добрий день. Ситуація наступна - у родича зламали телеграм акаунт. Від його імені просили гроші на картку. Оскільки родич часто просить, гроші скинув вчора з кредитної картки. Що можете порадити в цій ситуації? Чи є шанс повернути ці гроші. Який алгоритм моїх дій?
Степан Леон
 
Повідомлень: 2
З нами з: 24.07.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 14:10

а телеграм до чого тут?
v57
 
Повідомлень: 3115
З нами з: 14.03.10
Подякував: 141 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 14:40

  v57 написав:а телеграм до чого тут?


намек на то, что следов не осталось
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5881
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 16:19

  v57 написав:а телеграм до чого тут?

Там же в наступному реченні написано до чого.
посетитель
 
Повідомлень: 655
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 17:37

  pavyak написав:Кожен місяць банк засмічує телефон повідомленнями " у вас оновилися комунальні рахунки за адресами" Навіщо ця брехня. По перше сьогодні друге число і оновлених рахунків немає в принципі. А по друге банк їх взагалі ніколи не бачить та не показує на відміну від інших банків які дійсно оновлюють рахунки кожен місяць.

Вітаємо! Нам прикро, що дана ситуація викликала у Вас негативні емоції. Ми бажаємо розібратися детальніше і написали Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3004
З нами з: 19.07.11
Подякував: 795 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 17:40

  Степан Леон написав:PUMB добрий день. Ситуація наступна - у родича зламали телеграм акаунт. Від його імені просили гроші на картку. Оскільки родич часто просить, гроші скинув вчора з кредитної картки. Що можете порадити в цій ситуації? Чи є шанс повернути ці гроші. Який алгоритм моїх дій?

Вітаємо! Нам прикро, що Ви зіткнулися зі шахрайськими діями. Просимо оперативно повідомити про це, зателефонувавши на Гарячу лінію банку. Це дозволить нам швидше вжити необхідних заходів та проконсультувати Вас щодо подальших дій. Номери телефонів:

+38 044 290 7 290

+38 096 290 7 290

+38 050 290 7 290

+38 093 290 7 290
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3004
З нами з: 19.07.11
Подякував: 795 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 20:31

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Нам прикро, що Ви зіткнулися зі шахрайськими діями.

Мені прикро але я стикнувся з непрофесійними (а може й шахрайськими) діями банку ПУМБ. Суть проблеми - плачу комуналку за себе та за родичів через додаток ПУМБ онлайн. По шаблонам банку. Грець з ним що шаблони постійно стають недієздатними - можна створити новий. Не зручно, але таке працює. Але ось сьогодні плачу Запорізькому водоканалу за його послуги. Послуг багато (більшість мертвих) - відповідно шаблонів теж:
- холодне водопостачання з абонкою
- водовідведення по ХВП з абонкою,
- гаряче водопостачання яке діяло до липня 2014 року але шаблон досі існує
- водовідведення ГВП - не надається з травня 2022 але шаблон існує
- внески за обслуговування - з'явилось нещодавно, сам водоканал по цій статті поки нічого не виставляє але шаблон є і збиває з пантелику, при черговому перетрахуванні шаблонів пумбом, не звернув уваги і помилково заплатив по одній з квартир - тепер там переплата по цій статті - ну і недоплати по ХВП. Але тут типу мій фейл.
А ось сьогодні несподівано пумба запропонувала щось новеньке. А саме - плачу послуги і обираю лише два шаблони ХВП та стоки ХВП. Решту повидаляв у відповідних домогосподарствах. Плачу як завжди - перевіряю шаблон перед оплатою. І після оплати завантажую квитанції, а там. Ой мамо, стоки ХВП норм, а ось просто ХВП по шаблону пішло з текстом "за гаряче водопостачання до липня 2014". І так по трьом квартирам. Думаю може я десь стратив - перевіряю усі шаблони - кругом ХВП. Тобто підміна призначення здійснена самим банком у момент платежу. І тепер якщо нічого не вдіяти водоканал рознесе ці суми як переплата за ГВП до липня 2014 ну і буде недоплата по ХВП. Що робити чесно кажучи не уявляю. Тягати потім родичів до водоканалу (а частини навіть немає у області з початку воєнних дій) - те ще задоволення. А головне з вини банку. То може банк, який вчинив таку підміну сам буде розбиратись з водоканалом? Що скаже представник банку з цього приводу?
Alien
 
Повідомлень: 2287
З нами з: 12.01.20
Подякував: 68 раз.
Подякували: 685 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 21:20

родич ЧАСТО просить гроші

І шо в історії ніде не зберігся номер карти?
І без перевірки пульнуть на новий номер?

Ой шось тут не так і не телеграма
v57
 
Повідомлень: 3115
З нами з: 14.03.10
Подякував: 141 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 21:49

  Alien написав:Тягати потім родичів до водоканалу (а частини навіть немає у області з початку воєнних дій) - те ще задоволення. А головне з вини банку. То може банк, який вчинив таку підміну сам буде розбиратись з водоканалом? Що скаже представник банку з цього приводу?

война все спишет(с)
люблю эту ветку за такие сообщения :mrgreen:
вот как человек не привязывается к коммунальным в банке (Моно тоже касается) - рано ли поздно встряет
я крест на ПУМБе поставил после пропадания ОСББ шаблона, потом вроде новый появился... ну не умеет этот банк в комуналь - не те ресурсы...
не - если вернут 10% Ясно - полюблю снова, без питань, но постоянно нервы за косяки прогеров... - нежели кактус такой вкусный? :mrgreen:
P.S. не жлоблюсь 40ник за Портмоне, на 1% отбивается...
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5881
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 22:52

Re: ПУМБ

  cohan написав:P.S. не жлоблюсь 40ник за Портмоне, на 1% отбивается...
Ви б ще #зеленелайно запропонували ;). На жаль 5 квартир у 40ник вписати не можливо. І замість отримання кешбеку - перекривати ним коміс - це зовсім не "по-свинські" так недовго і на укрпошти докотитись ;).
До речі свого часу коли користував портю - він теж бокопорив і не слабо. Щоправда там підтримка не така відбита як у пумби.
Alien
 
Повідомлень: 2287
З нами з: 12.01.20
Подякував: 68 раз.
Подякували: 685 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 415416417418
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5060)
04.08.2023 23:24
ПриватБанк (3044)
04.08.2023 23:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.