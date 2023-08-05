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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 сер, 2023 12:16
Alien написав: cohan написав:
P.S. не жлоблюсь 40ник за Портмоне, на 1% отбивается...
Ви б ще #зеленелайно запропонували
. На жаль 5 квартир у 40ник вписати не можливо. І замість отримання кешбеку - перекривати ним коміс - це зовсім не "по-свинські" так недовго і на укрпошти докотитись
.
До речі свого часу коли користував портю - він теж бокопорив і не слабо. Щоправда там підтримка не така відбита як у пумби.
4 вписывается ))
Портмоне хорош как бухучет - все в одном месте, это тоже ++ за использовать его, а не по разным банкам
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Додано: Суб 05 сер, 2023 14:21
Хтось може пояснити такий момент. Мобільний застосунок пумб, переказ за номером телефону - у списку телефонів, який висвічує пумб немає номера, який явно є в контактах телефонного довідника. А коли вводиш ім'я в пошуку - пише знайдено, але не виводить цей контакт для якихось подальших дій, просто чисте поле і шось думає або вилітає з помилкою "застосунок не відповідає".
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Додано: Суб 05 сер, 2023 14:59
Elza написав:Хтось може пояснити такий момент. Мобільний застосунок пумб, переказ за номером телефону - у списку телефонів, який висвічує пумб немає номера, який явно є в контактах телефонного довідника. А коли вводиш ім'я в пошуку - пише знайдено, але не виводить цей контакт для якихось подальших дій, просто чисте поле і шось думає або вилітає з помилкою "застосунок не відповідає".
Спробуйте дійти до низу існуючого списку. Після цього він оновиться і там з'являється більше номерів. В мене таке спрацьовувало
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