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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 416417418419

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
9
2- Погане. Некомпетентне.
9%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 12:16

  Alien написав:
  cohan написав:P.S. не жлоблюсь 40ник за Портмоне, на 1% отбивается...
Ви б ще #зеленелайно запропонували ;). На жаль 5 квартир у 40ник вписати не можливо. І замість отримання кешбеку - перекривати ним коміс - це зовсім не "по-свинські" так недовго і на укрпошти докотитись ;).
До речі свого часу коли користував портю - він теж бокопорив і не слабо. Щоправда там підтримка не така відбита як у пумби.


4 вписывается ))
Портмоне хорош как бухучет - все в одном месте, это тоже ++ за использовать его, а не по разным банкам
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 14:21

Re: ПУМБ

Хтось може пояснити такий момент. Мобільний застосунок пумб, переказ за номером телефону - у списку телефонів, який висвічує пумб немає номера, який явно є в контактах телефонного довідника. А коли вводиш ім'я в пошуку - пише знайдено, але не виводить цей контакт для якихось подальших дій, просто чисте поле і шось думає або вилітає з помилкою "застосунок не відповідає".
Elza
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 14:59

Re: ПУМБ

Elza написав:Хтось може пояснити такий момент. Мобільний застосунок пумб, переказ за номером телефону - у списку телефонів, який висвічує пумб немає номера, який явно є в контактах телефонного довідника. А коли вводиш ім'я в пошуку - пише знайдено, але не виводить цей контакт для якихось подальших дій, просто чисте поле і шось думає або вилітає з помилкою "застосунок не відповідає".
Спробуйте дійти до низу існуючого списку. Після цього він оновиться і там з'являється більше номерів. В мене таке спрацьовувало
Aps
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  #<1 ... 416417418419
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