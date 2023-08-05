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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 417418419420>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
9
2- Погане. Некомпетентне.
9%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 12:16

  Alien написав:
  cohan написав:P.S. не жлоблюсь 40ник за Портмоне, на 1% отбивается...
Ви б ще #зеленелайно запропонували ;). На жаль 5 квартир у 40ник вписати не можливо. І замість отримання кешбеку - перекривати ним коміс - це зовсім не "по-свинські" так недовго і на укрпошти докотитись ;).
До речі свого часу коли користував портю - він теж бокопорив і не слабо. Щоправда там підтримка не така відбита як у пумби.


4 вписывается ))
Портмоне хорош как бухучет - все в одном месте, это тоже ++ за использовать его, а не по разным банкам
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 14:21

Re: ПУМБ

Хтось може пояснити такий момент. Мобільний застосунок пумб, переказ за номером телефону - у списку телефонів, який висвічує пумб немає номера, який явно є в контактах телефонного довідника. А коли вводиш ім'я в пошуку - пише знайдено, але не виводить цей контакт для якихось подальших дій, просто чисте поле і шось думає або вилітає з помилкою "застосунок не відповідає".
Elza
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 14:59

Re: ПУМБ

Elza написав:Хтось може пояснити такий момент. Мобільний застосунок пумб, переказ за номером телефону - у списку телефонів, який висвічує пумб немає номера, який явно є в контактах телефонного довідника. А коли вводиш ім'я в пошуку - пише знайдено, але не виводить цей контакт для якихось подальших дій, просто чисте поле і шось думає або вилітає з помилкою "застосунок не відповідає".
Спробуйте дійти до низу існуючого списку. Після цього він оновиться і там з'являється більше номерів. В мене таке спрацьовувало
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 16:34

Aps я таке вже робила, список оновився - став дуже великий, але цього потрібного мені номера все одно немає...(
Elza
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 16:48

Re: ПУМБ

Elza написав:Aps я таке вже робила, список оновився - став дуже великий, але цього потрібного мені номера все одно немає...(
Можливо у того номера нема дозволу отримувати перекази по телефону
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 16:55

Re: ПУМБ

Elza, а ввести номер у національному форматі самому?
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 16:58

Ребята, кто из Киева.. В приложении оплата комуналки - киевтеплоенерго - есть только за тепло и ГВ, нету оплаты двух абонок (за гв и те).. В чате написал со скринами - будут выяснять.. Странно, что до моего обращения про этот косяк другие киевляне не обращались ?
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 18:07

Re: ПУМБ

Клаус написав:Ребята, кто из Киева.. В приложении оплата комуналки - киевтеплоенерго - есть только за тепло и ГВ, нету оплаты двух абонок (за гв и те).. В чате написал со скринами - будут выяснять.. Странно, что до моего обращения про этот косяк другие киевляне не обращались ?
В тому місяці все було. І раніше теж. Чотири квитанції на Київтеплоенерго. Звіряюсь з кабінетом ЦКС і ставлю галочки на оплачені. В цьому місяці ще нема квитанції. Чого дивитись. Рано.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 18:37

  Alien написав:
  PUMB написав:Нам прикро, що Ви зіткнулися зі шахрайськими діями.

Мені прикро але я стикнувся з непрофесійними (а може й шахрайськими) діями банку ПУМБ. Суть проблеми - плачу комуналку за себе та за родичів через додаток ПУМБ онлайн. По шаблонам банку. Грець з ним що шаблони постійно стають недієздатними - можна створити новий. Не зручно, але таке працює. Але ось сьогодні плачу Запорізькому водоканалу за його послуги. Послуг багато (більшість мертвих) - відповідно шаблонів теж:
- холодне водопостачання з абонкою
- водовідведення по ХВП з абонкою,
- гаряче водопостачання яке діяло до липня 2014 року але шаблон досі існує
- водовідведення ГВП - не надається з травня 2022 але шаблон існує
- внески за обслуговування - з'явилось нещодавно, сам водоканал по цій статті поки нічого не виставляє але шаблон є і збиває з пантелику, при черговому перетрахуванні шаблонів пумбом, не звернув уваги і помилково заплатив по одній з квартир - тепер там переплата по цій статті - ну і недоплати по ХВП. Але тут типу мій фейл.
А ось сьогодні несподівано пумба запропонувала щось новеньке. А саме - плачу послуги і обираю лише два шаблони ХВП та стоки ХВП. Решту повидаляв у відповідних домогосподарствах. Плачу як завжди - перевіряю шаблон перед оплатою. І після оплати завантажую квитанції, а там. Ой мамо, стоки ХВП норм, а ось просто ХВП по шаблону пішло з текстом "за гаряче водопостачання до липня 2014". І так по трьом квартирам. Думаю може я десь стратив - перевіряю усі шаблони - кругом ХВП. Тобто підміна призначення здійснена самим банком у момент платежу. І тепер якщо нічого не вдіяти водоканал рознесе ці суми як переплата за ГВП до липня 2014 ну і буде недоплата по ХВП. Що робити чесно кажучи не уявляю. Тягати потім родичів до водоканалу (а частини навіть немає у області з початку воєнних дій) - те ще задоволення. А головне з вини банку. То може банк, який вчинив таку підміну сам буде розбиратись з водоканалом? Що скаже представник банку з цього приводу?

Вітаємо! Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 02:51

Howl коли сама в полі пошука пишу номер у форматі, то думає і зависає, як і при пошуку за ім'ям.(
Elza
 
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