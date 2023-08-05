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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 сер, 2023 02:55
Aps, але ж тоді ці номери повинні відображатись без позначки що можна. В списку повно номерів з позначками і без.
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Elza
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