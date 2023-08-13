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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 417418419420

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
9
2- Погане. Некомпетентне.
9%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 02:55

Aps, але ж тоді ці номери повинні відображатись без позначки що можна. В списку повно номерів з позначками і без.
Elza
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 09:27

Re: ПУМБ

Elza, як варіант, спробувати вставити в поле повністю номер у національному форматі. Скоріше за все, або багато номерів у книзі, або щось інше.
Howl
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1
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 15:29

Re: ПУМБ

Чи є у когось досвід отримання SWIFT платежів на "ВсеКарта" у доларах?
Цікавить розмір комісії банків-кореспондентів, який він?
steinerok
 
Повідомлень: 1
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 20:14

Howl, мабуть таки шось інше... Бо навіть видаляла всі контакти, заводила тільки 2 нових контакта і безрезультатно(
Elza
 
Повідомлень: 36
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Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 21:29

  steinerok написав:Чи є у когось досвід отримання SWIFT платежів на "ВсеКарта" у доларах?
Цікавить розмір комісії банків-кореспондентів, який він?


от 20 до 100 долларов
старайтесь давать смежных коррекспондентов
cohan
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  #<1 ... 417418419420
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