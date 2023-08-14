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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 сер, 2023 02:55
Aps, але ж тоді ці номери повинні відображатись без позначки що можна. В списку повно номерів з позначками і без.
Додано: Нед 06 сер, 2023 09:27
Re: ПУМБ
Elza, як варіант, спробувати вставити в поле повністю номер у національному форматі. Скоріше за все, або багато номерів у книзі, або щось інше.
Додано: Суб 12 сер, 2023 15:29
Re: ПУМБ
Чи є у когось досвід отримання SWIFT платежів на "ВсеКарта" у доларах?
Цікавить розмір комісії банків-кореспондентів, який він?
Додано: Нед 13 сер, 2023 20:14
Howl, мабуть таки шось інше... Бо навіть видаляла всі контакти, заводила тільки 2 нових контакта і безрезультатно(
Додано: Нед 13 сер, 2023 21:29
Додано: Нед 13 сер, 2023 23:06
Re: ПУМБ
ПУМБ что-то сломал по токенизации в кошелёк "Google Wallet" по карте всеМОЖУ (не онлайн). Карта в кошелёк добавляется нормально, но в историях операций (именно в кошельке) по нет ничего нет. Проблема возникает, если карту добавлять в этом году. Кто-то обращал внимание на это?
Додано: Пон 14 сер, 2023 09:58
steinerok
Поповняв на минулому тижні з Прокредита. При переказі там стоїть тип коміссії "OUR" мабуть тому отримав на "ВсеКарта" повну суму, без комісії банків-кореспондентів.
Додано: Пон 14 сер, 2023 10:25
У меня все нормально, в истории операций все транзакции есть, карту добавляла в кошелек в конце июля.
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