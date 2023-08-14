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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 418419420421

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
9
2- Погане. Некомпетентне.
9%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 17:51

Підкажіть: карта всеМОЖУ on-line ПЕРЕКАЗИ КОШТІВ на картки будь-якого українського банку (власні кошти) безкоштовно? сьогодні кура дзвонила та пропонувала відкрити картку, сказав їй, що перекази 1%, вона мені доводила, що безкоштовно, ткніть на тарифи, дякую.
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 20:08

Re: ПУМБ

Подруга виконала виклик - 3 переводи по номеру мені на всекарту. Все спрацювало. А я їй не можу - не бачу її в контактах. Все перепробували, звісно дозвіл і в мене і в неї встановлено. Що може бути?
valya
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 20:52

  Howl написав:Oktawa, а какую карту добавляли в Google Wallet: всеКАРТКА, всеМОЖУ, всеМОЖУ online?

Именно недавно добавляла карту всеможу. Всекарта добавлена давно. Но у меня телефон на ос iOS.
Oktawa
 
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ПУМБ (4203)
14.08.2023 20:52
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