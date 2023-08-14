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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 сер, 2023 17:51
Підкажіть: карта всеМОЖУ on-line ПЕРЕКАЗИ КОШТІВ на картки будь-якого українського банку (власні кошти) безкоштовно? сьогодні кура дзвонила та пропонувала відкрити картку, сказав їй, що перекази 1%, вона мені доводила, що безкоштовно, ткніть на тарифи, дякую.
Додано: Пон 14 сер, 2023 20:08
Re: ПУМБ
Подруга виконала виклик - 3 переводи по номеру мені на всекарту. Все спрацювало. А я їй не можу - не бачу її в контактах. Все перепробували, звісно дозвіл і в мене і в неї встановлено. Що може бути?
Додано: Пон 14 сер, 2023 20:52
Додано: Пон 14 сер, 2023 21:40
Re: ПУМБ
Телефони різних виробників (LG H930DS, POCO F5) => різні версії платформи (Android 9, Android 13). Ситуація однакова.
Якщо токени на різних пристроях, то легче розуміти яка трата з якого пристрою була зроблена.
Комусь пропонувати замінти всеМОЖУ на всеМОЖУ online -- клієнт погодився і при переказі власних коштів була знята комісія. Тільки не пам'ятаю штовханням чи тянучкою.
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