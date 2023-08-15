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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 сер, 2023 17:51
Підкажіть: карта всеМОЖУ on-line ПЕРЕКАЗИ КОШТІВ на картки будь-якого українського банку (власні кошти) безкоштовно? сьогодні кура дзвонила та пропонувала відкрити картку, сказав їй, що перекази 1%, вона мені доводила, що безкоштовно, ткніть на тарифи, дякую.
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melkh
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Додано: Пон 14 сер, 2023 20:08
Подруга виконала виклик - 3 переводи по номеру мені на всекарту. Все спрацювало. А я їй не можу - не бачу її в контактах. Все перепробували, звісно дозвіл і в мене і в неї встановлено. Що може бути?
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valya
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Додано: Пон 14 сер, 2023 20:52
Howl написав:Oktawa
, а какую карту добавляли в Google Wallet: всеКАРТКА, всеМОЖУ, всеМОЖУ online?
Именно недавно добавляла карту всеможу. Всекарта добавлена давно. Но у меня телефон на ос iOS.
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Oktawa
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Додано: Пон 14 сер, 2023 21:40
Alien написав:
Ну а щодо причин чому відсутня історія - думаю може так статись що це проблема конкретної ОС, чи моделі телефона. Ні?
Телефони різних виробників (LG H930DS, POCO F5) => різні версії платформи (Android 9, Android 13). Ситуація однакова.
Alien написав:
Тільки не можу зрозуміти - нащо вона потрібна?
Якщо токени на різних пристроях, то легче розуміти яка трата з якого пристрою була зроблена.
melkh написав:
Підкажіть: карта всеМОЖУ on-line ПЕРЕКАЗИ КОШТІВ на картки будь-якого українського банку (власні кошти) безкоштовно?
Комусь пропонувати замінти всеМОЖУ на всеМОЖУ online -- клієнт погодився і при переказі власних коштів була знята комісія. Тільки не пам'ятаю штовханням чи тянучкою.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 23:46
valya написав:
Подруга виконала виклик - 3 переводи по номеру мені на всекарту. Все спрацювало. А я їй не можу - не бачу її в контактах. Все перепробували, звісно дозвіл і в мене і в неї встановлено. Що може бути?
Так пробували?viewtopic.php?p=5607089#p5607089viewtopic.php?p=5607324#p5607324
При умовi:viewtopic.php?p=5604251#p5604251viewtopic.php?p=5604427#p5604427
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Додано: Вів 15 сер, 2023 12:08
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Дякую. Вийшло. Не було галочки на відображення клієнтам ПУМБ.
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valya
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