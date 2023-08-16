RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 419420421422>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
9
2- Погане. Некомпетентне.
9%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 17:51

Підкажіть: карта всеМОЖУ on-line ПЕРЕКАЗИ КОШТІВ на картки будь-якого українського банку (власні кошти) безкоштовно? сьогодні кура дзвонила та пропонувала відкрити картку, сказав їй, що перекази 1%, вона мені доводила, що безкоштовно, ткніть на тарифи, дякую.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 851
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 20:08

Re: ПУМБ

Подруга виконала виклик - 3 переводи по номеру мені на всекарту. Все спрацювало. А я їй не можу - не бачу її в контактах. Все перепробували, звісно дозвіл і в мене і в неї встановлено. Що може бути?
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1784
З нами з: 31.10.12
Подякував: 622 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 20:52

  Howl написав:Oktawa, а какую карту добавляли в Google Wallet: всеКАРТКА, всеМОЖУ, всеМОЖУ online?

Именно недавно добавляла карту всеможу. Всекарта добавлена давно. Но у меня телефон на ос iOS.
Oktawa
 
Повідомлень: 525
З нами з: 08.11.17
Подякував: 494 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 21:40

Re: ПУМБ

  Alien написав:Ну а щодо причин чому відсутня історія - думаю може так статись що це проблема конкретної ОС, чи моделі телефона. Ні?
Телефони різних виробників (LG H930DS, POCO F5) => різні версії платформи (Android 9, Android 13). Ситуація однакова.

  Alien написав:Тільки не можу зрозуміти - нащо вона потрібна?
Якщо токени на різних пристроях, то легче розуміти яка трата з якого пристрою була зроблена.

  melkh написав:Підкажіть: карта всеМОЖУ on-line ПЕРЕКАЗИ КОШТІВ на картки будь-якого українського банку (власні кошти) безкоштовно?
Комусь пропонувати замінти всеМОЖУ на всеМОЖУ online -- клієнт погодився і при переказі власних коштів була знята комісія. Тільки не пам'ятаю штовханням чи тянучкою.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5501
З нами з: 08.03.18
Подякував: 526 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 23:46

  valya написав:Подруга виконала виклик - 3 переводи по номеру мені на всекарту. Все спрацювало. А я їй не можу - не бачу її в контактах. Все перепробували, звісно дозвіл і в мене і в неї встановлено. Що може бути?
Так пробували?
viewtopic.php?p=5607089#p5607089
viewtopic.php?p=5607324#p5607324
При умовi:
viewtopic.php?p=5604251#p5604251
viewtopic.php?p=5604427#p5604427
FinTech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 620
З нами з: 01.10.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
18
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 12:08

FinTech
Дякую. Вийшло. Не було галочки на відображення клієнтам ПУМБ.
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1784
З нами з: 31.10.12
Подякував: 622 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 14:44

Re: ПУМБ

Вітаю. Зроблено поки 2 оплати гуглпеєм по акції в інтернеті за комунальні на сайтах постачальників. Змін статусу оплат по акції немає. Що роблю не так? Дякую
Акція - 95грн, 5 оплат гуглпеєм від 50грн
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1784
З нами з: 31.10.12
Подякував: 622 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 16:31

  valya написав:Вітаю. Зроблено поки 2 оплати гуглпеєм по акції в інтернеті за комунальні на сайтах постачальників. Змін статусу оплат по акції немає. Що роблю не так? Дякую
Акція - 95грн, 5 оплат гуглпеєм від 50грн

Можливо вони не зараховують інтернет транзакції як Гугл пей, і треба офлайн робити. В мене інша акція - просто 5 оплат, але й винагорода менша, всього 55 грн.
antey718
 
Повідомлень: 823
З нами з: 03.08.13
Подякував: 52 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 09:59

виклики

Народ,хто знає,чому виклики поламалися, прийшов виклик на 3 транзакції, вибираю жовто-синій флажок, кидаю на сенс і нічого не відбувається, вже так кидав разів 10 і ніфіга, хто робив це сьогодні?
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 851
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 10:38

виклики

Також сьогодні прийшов виклик на 3 транзакції, пробував на Сенс з жовто-блакитним значком, не зараховується взагалі.
dedmvi
 
Повідомлень: 236
З нами з: 03.01.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 419420421422>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.