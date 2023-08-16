Гроші то зараховуються, але лічильник стоїть на місці... але сапорт каже, шо показники оновляться протягом тижня
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 сер, 2023 11:01
Додано: Чет 17 сер, 2023 00:34
Та уже працює, відправила на приват 3 перекази по 100 грн. Стали доступними для виведення 60 грн. Вже й вивела.
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