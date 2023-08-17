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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 419420421422

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
9
2- Погане. Некомпетентне.
9%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 11:01

  dedmvi написав:Також сьогодні прийшов виклик на 3 транзакції, пробував на Сенс з жовто-блакитним значком, не зараховується взагалі.

Гроші то зараховуються, але лічильник стоїть на місці... але сапорт каже, шо показники оновляться протягом тижня :shock:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 00:34

  Amethyst написав:
  dedmvi написав:Також сьогодні прийшов виклик на 3 транзакції, пробував на Сенс з жовто-блакитним значком, не зараховується взагалі.

Гроші то зараховуються, але лічильник стоїть на місці... але сапорт каже, шо показники оновляться протягом тижня :shock:

Та уже працює, відправила на приват 3 перекази по 100 грн. Стали доступними для виведення 60 грн. Вже й вивела.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 14:01

  lara_08 написав:
  Amethyst написав:
  dedmvi написав:Також сьогодні прийшов виклик на 3 транзакції, пробував на Сенс з жовто-блакитним значком, не зараховується взагалі.

Гроші то зараховуються, але лічильник стоїть на місці... але сапорт каже, шо показники оновляться протягом тижня :shock:

Та уже працює, відправила на приват 3 перекази по 100 грн. Стали доступними для виведення 60 грн. Вже й вивела.

Ніт. У мене не працює :evil:
Це вже друга така ж пропозиція на 3 по 100 на телепон... залишишося 18 дн
Ото, я так думаю, шо у Пумби шось проглючило... Спостерігаю :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 14:53

Re: ПУМБ

Amethyst написав:
  lara_08 написав:
  Amethyst написав:[quote="5610776:dedmvi"]Також сьогодні прийшов виклик на 3 транзакції, пробував на Сенс з жовто-блакитним значком, не зараховується взагалі.

Гроші то зараховуються, але лічильник стоїть на місці... але сапорт каже, шо показники оновляться протягом тижня :shock:

Та уже працює, відправила на приват 3 перекази по 100 грн. Стали доступними для виведення 60 грн. Вже й вивела.

Ніт. У мене не працює :evil:
Це вже друга така ж пропозиція на 3 по 100 на телепон... залишишося 18 дн
Ото, я так думаю, шо у Пумби шось проглючило... Спостерігаю :([/quote]Тільки що з другого акка- все моментально пройшло. Вчора ще пропозиції не було. Додав вчора дозвіл до контактів і з'явилась. З 10 сімейних номерів тільки один з Сенса підтягнувся.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 15:19

Re: ПУМБ

  lel написав:Тільки що з другого акка- все моментально пройшло. Вчора ще пропозиції не було. Додав вчора дозвіл до контактів і з'явилась. З 10 сімейних номерів тільки один з Сенса підтягнувся.
Хм. Ща с карткою дружини пограюсь
Amethyst
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  #<1 ... 419420421422
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