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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 сер, 2023 11:01
dedmvi написав:
Також сьогодні прийшов виклик на 3 транзакції, пробував на Сенс з жовто-блакитним значком, не зараховується взагалі.
Гроші то зараховуються, але лічильник стоїть на місці... але сапорт каже, шо показники оновляться протягом тижня
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Amethyst
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Додано: Чет 17 сер, 2023 00:34
Amethyst написав: dedmvi написав:
Також сьогодні прийшов виклик на 3 транзакції, пробував на Сенс з жовто-блакитним значком, не зараховується взагалі.
Гроші то зараховуються, але лічильник стоїть на місці... але сапорт каже, шо показники оновляться протягом тижня
Та уже працює, відправила на приват 3 перекази по 100 грн. Стали доступними для виведення 60 грн. Вже й вивела.
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lara_08
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Додано: Чет 17 сер, 2023 14:01
lara_08 написав: Amethyst написав: dedmvi написав:
Також сьогодні прийшов виклик на 3 транзакції, пробував на Сенс з жовто-блакитним значком, не зараховується взагалі.
Гроші то зараховуються, але лічильник стоїть на місці... але сапорт каже, шо показники оновляться протягом тижня
Та уже працює, відправила на приват 3 перекази по 100 грн. Стали доступними для виведення 60 грн. Вже й вивела.
Ніт. У мене не працює
Це вже друга така ж пропозиція на 3 по 100 на телепон... залишишося 18 дн
Ото, я так думаю, шо у Пумби шось проглючило... Спостерігаю
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Amethyst
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Додано: Чет 17 сер, 2023 14:53
Amethyst написав: lara_08 написав: Amethyst написав:
[quote="5610776:dedmvi"]Також сьогодні прийшов виклик на 3 транзакції, пробував на Сенс з жовто-блакитним значком, не зараховується взагалі.
Гроші то зараховуються, але лічильник стоїть на місці... але сапорт каже, шо показники оновляться протягом тижня
Та уже працює, відправила на приват 3 перекази по 100 грн. Стали доступними для виведення 60 грн. Вже й вивела.
Ніт. У мене не працює
Це вже друга така ж пропозиція на 3 по 100 на телепон... залишишося 18 дн
Ото, я так думаю, шо у Пумби шось проглючило... Спостерігаю
[/quote]Тільки що з другого акка- все моментально пройшло. Вчора ще пропозиції не було. Додав вчора дозвіл до контактів і з'явилась. З 10 сімейних номерів тільки один з Сенса підтягнувся.
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lel
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Додано: Чет 17 сер, 2023 15:19
lel написав:
Тільки що з другого акка- все моментально пройшло. Вчора ще пропозиції не було. Додав вчора дозвіл до контактів і з'явилась. З 10 сімейних номерів тільки один з Сенса підтягнувся.
Хм. Ща с карткою дружини пограюсь
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Amethyst
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Додано: Чет 17 сер, 2023 16:13
В мене чомусь на аккаунті дружини для виклику на 60 грн. замість 18 дн. пише, що залишилась 1 хвилина і не зараховує перекази. Пробували на іншому телефоні - те ж саме. На інших аккаунтах все пройшло.
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dedmvi
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Додано: Чет 17 сер, 2023 16:17
dedmvi написав:
В мене чомусь на аккаунті дружини для виклику на 60 грн. замість 18 дн. пише, що залишилась 1 хвилина і не зараховує перекази. Пробували на іншому телефоні - те ж саме. На інших аккаунтах все пройшло.
Стукайте в Чат на Вайбері. Вони все знають
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Amethyst
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Додано: Чет 17 сер, 2023 17:42
А в когось виклик Електронний гаманець 5 платежів гуглпеєм? Два платежі в статусі не відобразились. Підтримка вже 2 дні розбирається. Сьогодні повідомили що платежі пройшли і треба ще 3 і тоді все спрацює. Але так і не працює, хоча зроблено 5 платежів. Знову розбираються. Може воно працює тільки на оплату по нфс?
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valya
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