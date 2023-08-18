Amethyst
Запрацювала друга така пропозиція по Вашому аккаунту? Чи дружини?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 сер, 2023 20:57
Amethyst
Запрацювала друга така пропозиція по Вашому аккаунту? Чи дружини?
Додано: П'ят 18 сер, 2023 21:16
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