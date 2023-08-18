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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 420421422423

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
9
2- Погане. Некомпетентне.
9%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 20:57

Amethyst
Запрацювала друга така пропозиція по Вашому аккаунту? Чи дружини?
Oberon
 
Повідомлень: 265
З нами з: 15.09.20
Подякував: 110 раз.
Подякували: 32 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 21:16

  Oberon написав:Amethyst
Запрацювала друга така пропозиція по Вашому аккаунту? Чи дружини?

У обох. Тільки у мене сьогодні роздуплилися позавчорашні поповняшки, а у дружини зразу сьогодні-на-сьогодні спрацювало.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4417
З нами з: 05.05.21
Подякував: 327 раз.
Подякували: 790 раз.
 
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  #<1 ... 420421422423
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