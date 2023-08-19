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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 сер, 2023 20:57
Amethyst
Запрацювала друга така пропозиція по Вашому аккаунту? Чи дружини?
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Oberon
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 21:16
Oberon написав:Amethyst
Запрацювала друга така пропозиція по Вашому аккаунту? Чи дружини?
У обох. Тільки у мене сьогодні роздуплилися позавчорашні поповняшки, а у дружини зразу сьогодні-на-сьогодні спрацювало.
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Додано: Суб 19 сер, 2023 14:27
ПУМБ пропонує рефінанс кредиток начебто під комис 1,6%. хтось пробував?
бо раді цікавості натискав розрахувати - каже, на жаль, рефінансування неможливе
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Shaman
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Додано: Суб 19 сер, 2023 14:46
Shaman написав:
ПУМБ пропонує рефінанс кредиток начебто під комис 1,6%. хтось пробував?
бо раді цікавості натискав розрахувати - каже, на жаль, рефінансування неможливе
А выкогда нажимали Рефинанс главное прочитали? Оно Вам надо?Важливо
Після оформлення ми скасуємо ліміт і закриємо картку. Отримання нових кредитів може бути обмежено
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ramaz
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