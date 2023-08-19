Amethyst
Запрацювала друга така пропозиція по Вашому аккаунту? Чи дружини?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 сер, 2023 20:57
Amethyst
Запрацювала друга така пропозиція по Вашому аккаунту? Чи дружини?
Додано: П'ят 18 сер, 2023 21:16
Додано: Суб 19 сер, 2023 14:27
Re: ПУМБ
ПУМБ пропонує рефінанс кредиток начебто під комис 1,6%. хтось пробував?
бо раді цікавості натискав розрахувати - каже, на жаль, рефінансування неможливе
Додано: Суб 19 сер, 2023 14:46
А выкогда нажимали Рефинанс главное прочитали? Оно Вам надо?
Важливо
Після оформлення ми скасуємо ліміт і закриємо картку. Отримання нових кредитів може бути обмежено
Додано: Суб 19 сер, 2023 15:32
в мене кредитних лімітів більше, ніж треба
розумієте, чому зацікавило - в наш час вартості споживчих кредитів від 50% річних (часто набагато більше) - пропозиція рефінансу під 1,6% щомісячної комісії - дуже приваблива, якщо людині треба потроху вилазити з кредитів.
з точки зору більшості форумчан, які розглядають лише безкоштовне використання кредитів - це нонсенс. а з точки зору людини, яка кредитується за гроші - пристойна пропозиція
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