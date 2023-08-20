Shaman написав:ПУМБ пропонує рефінанс кредиток начебто під комис 1,6%. хтось пробував?
бо раді цікавості натискав розрахувати - каже, на жаль, рефінансування неможливе
А выкогда нажимали Рефинанс главное прочитали? Оно Вам надо?
Важливо Після оформлення ми скасуємо ліміт і закриємо картку. Отримання нових кредитів може бути обмежено
в мене кредитних лімітів більше, ніж треба
розумієте, чому зацікавило - в наш час вартості споживчих кредитів від 50% річних (часто набагато більше) - пропозиція рефінансу під 1,6% щомісячної комісії - дуже приваблива, якщо людині треба потроху вилазити з кредитів.
з точки зору більшості форумчан, які розглядають лише безкоштовне використання кредитів - це нонсенс. а з точки зору людини, яка кредитується за гроші - пристойна пропозиція
Shaman написав:ПУМБ пропонує рефінанс кредиток начебто під комис 1,6%. хтось пробував?
бо раді цікавості натискав розрахувати - каже, на жаль, рефінансування неможливе
А выкогда нажимали Рефинанс главное прочитали? Оно Вам надо?
Важливо Після оформлення ми скасуємо ліміт і закриємо картку. Отримання нових кредитів може бути обмежено
в мене кредитних лімітів більше, ніж треба
розумієте, чому зацікавило - в наш час вартості споживчих кредитів від 50% річних (часто набагато більше) - пропозиція рефінансу під 1,6% щомісячної комісії - дуже приваблива, якщо людині треба потроху вилазити з кредитів.
там в примере по ставке 1,4% ( не 1,6% как у вас) из 11000 долга выраставет 20730 по итогу через 24 месяца
и это еще нигде в скринах нет т.н. начального взноса, как они пишут
так что хз какие там 1,6*24, но свои 88% за 2 года ВиниПУМБ съесть хочет
ramaz написав:А выкогда нажимали Рефинанс главное прочитали? Оно Вам надо?
Важливо Після оформлення ми скасуємо ліміт і закриємо картку. Отримання нових кредитів може бути обмежено
в мене кредитних лімітів більше, ніж треба
розумієте, чому зацікавило - в наш час вартості споживчих кредитів від 50% річних (часто набагато більше) - пропозиція рефінансу під 1,6% щомісячної комісії - дуже приваблива, якщо людині треба потроху вилазити з кредитів.
там в примере по ставке 1,4% ( не 1,6% как у вас) из 11000 долга выраставет 20730 по итогу через 24 месяца
и это еще нигде в скринах нет т.н. начального взноса, как они пишут
так что хз какие там 1,6*24, но свои 88% за 2 года ВиниПУМБ съесть хочет
наивно думать что прилетел волшебник или GoodWine
до чого чарівник?
технічні зауваження - по-перше з 15 т грн (дивитесь уважно). по-друге, в розрахунку таки коміс 1,6% - можете повторити розрахунок.
виходить 39% ефективна ставка. дорого, але скажіть де є дешевше.
єдине, я проґавив що зараз ПУМБ на кредит Все можу онлайн дає 2,99% в місяць - це та ж сама ефективна 43% річних (а хтось після війни отримав кредит?) тому на новий кредит немає сенсу
але по старим кредитам Все можу ставка 3,99% на місяць, а це ефективна 60% річних. має сенс для тих, хто не може робити щомісячні платежі для пільгового періоду
й цікаво, не знайшов в додатку, скільки я заплачу відсотків після пільгового. Моно зручніше