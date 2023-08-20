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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 420421422423

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
9
2- Погане. Некомпетентне.
9%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 20:57

Amethyst
Запрацювала друга така пропозиція по Вашому аккаунту? Чи дружини?
Oberon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 21:16

  Oberon написав:Amethyst
Запрацювала друга така пропозиція по Вашому аккаунту? Чи дружини?

У обох. Тільки у мене сьогодні роздуплилися позавчорашні поповняшки, а у дружини зразу сьогодні-на-сьогодні спрацювало.
Amethyst
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Подякували: 791 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 14:27

Re: ПУМБ

ПУМБ пропонує рефінанс кредиток начебто під комис 1,6%. хтось пробував?

бо раді цікавості натискав розрахувати - каже, на жаль, рефінансування неможливе
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 14:46

  Shaman написав:ПУМБ пропонує рефінанс кредиток начебто під комис 1,6%. хтось пробував?

бо раді цікавості натискав розрахувати - каже, на жаль, рефінансування неможливе

А выкогда нажимали Рефинанс главное прочитали? Оно Вам надо?

Важливо
Після оформлення ми скасуємо ліміт і закриємо картку. Отримання нових кредитів може бути обмежено
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 15:32

  ramaz написав:
  Shaman написав:ПУМБ пропонує рефінанс кредиток начебто під комис 1,6%. хтось пробував?

бо раді цікавості натискав розрахувати - каже, на жаль, рефінансування неможливе

А выкогда нажимали Рефинанс главное прочитали? Оно Вам надо?

Важливо
Після оформлення ми скасуємо ліміт і закриємо картку. Отримання нових кредитів може бути обмежено

в мене кредитних лімітів більше, ніж треба :D

розумієте, чому зацікавило - в наш час вартості споживчих кредитів від 50% річних (часто набагато більше) - пропозиція рефінансу під 1,6% щомісячної комісії - дуже приваблива, якщо людині треба потроху вилазити з кредитів.

з точки зору більшості форумчан, які розглядають лише безкоштовне використання кредитів - це нонсенс. а з точки зору людини, яка кредитується за гроші - пристойна пропозиція 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 20:32

  Shaman написав:
  ramaz написав:
  Shaman написав:ПУМБ пропонує рефінанс кредиток начебто під комис 1,6%. хтось пробував?

бо раді цікавості натискав розрахувати - каже, на жаль, рефінансування неможливе

А выкогда нажимали Рефинанс главное прочитали? Оно Вам надо?

Важливо
Після оформлення ми скасуємо ліміт і закриємо картку. Отримання нових кредитів може бути обмежено

в мене кредитних лімітів більше, ніж треба :D

розумієте, чому зацікавило - в наш час вартості споживчих кредитів від 50% річних (часто набагато більше) - пропозиція рефінансу під 1,6% щомісячної комісії - дуже приваблива, якщо людині треба потроху вилазити з кредитів.


там в примере по ставке 1,4%
( не 1,6% как у вас) из 11000 долга выраставет 20730 по итогу через 24 месяца

и это еще нигде в скринах нет т.н. начального взноса, как они пишут

так что хз какие там 1,6*24, но свои 88% за 2 года ВиниПУМБ съесть хочет

наивно думать что прилетел волшебник или GoodWine :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 20:35

Re: ПУМБ

я когда-то сравнивал, помогал подруге жены выходить из грошеймойшей, юнекс что-то там предлагал интересное на моменте

впрочем сильно детально (а ля страховки) дело так и не дошло
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 20:57

  cohan написав:
  Shaman написав:
  ramaz написав:А выкогда нажимали Рефинанс главное прочитали? Оно Вам надо?

Важливо
Після оформлення ми скасуємо ліміт і закриємо картку. Отримання нових кредитів може бути обмежено

в мене кредитних лімітів більше, ніж треба :D

розумієте, чому зацікавило - в наш час вартості споживчих кредитів від 50% річних (часто набагато більше) - пропозиція рефінансу під 1,6% щомісячної комісії - дуже приваблива, якщо людині треба потроху вилазити з кредитів.

там в примере по ставке 1,4%
( не 1,6% как у вас) из 11000 долга выраставет 20730 по итогу через 24 месяца

и это еще нигде в скринах нет т.н. начального взноса, как они пишут

так что хз какие там 1,6*24, но свои 88% за 2 года ВиниПУМБ съесть хочет

наивно думать что прилетел волшебник или GoodWine :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

до чого чарівник?

технічні зауваження - по-перше з 15 т грн (дивитесь уважно). по-друге, в розрахунку таки коміс 1,6% - можете повторити розрахунок.

виходить 39% ефективна ставка. дорого, але скажіть де є дешевше.

єдине, я проґавив що зараз ПУМБ на кредит Все можу онлайн дає 2,99% в місяць - це та ж сама ефективна 43% річних (а хтось після війни отримав кредит?) тому на новий кредит немає сенсу

але по старим кредитам Все можу ставка 3,99% на місяць, а це ефективна 60% річних. має сенс для тих, хто не може робити щомісячні платежі для пільгового періоду

й цікаво, не знайшов в додатку, скільки я заплачу відсотків після пільгового. Моно зручніше
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 21:44

Re: ПУМБ

  Shaman написав:технічні зауваження - по-перше з 15 т грн (дивитесь уважно). по-друге, в розрахунку таки коміс 1,6% - можете повторити розрахунок.


я думаю, 11 тыс там написано неспроста на предыдущем слайде
тот самый маркетинг: "11, а отдать всего 15, беру"

но в целом Вы и так написали ближе к реальной ) и повторюсь - где-то за кадром начальный взнос еще прячется
cohan
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