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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 421422423424

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
9
2- Погане. Некомпетентне.
9%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 14:34

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"ПУМБ думает о своих клиентах, поэтому у нас не 3%, а 2,99% в месяц.
Реальная процентная ставка 71% годовых с учётом ежемесячной комиссии"
:shock: :shock: :shock:
maniachello
 
Повідомлень: 288
З нами з: 25.03.08
Подякував: 72 раз.
Подякували: 40 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 14:35

steinerok то ж треба міжнародний переказ, а у Вас, виходить з України в Україну
Hennady
 
Повідомлень: 328
З нами з: 02.11.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 14:46

Hennady відправляла людина, яка знаходиться в Румунії, і при тому коли отримував, вказував країну надсилання Румунія.
steinerok
 
Повідомлень: 3
З нами з: 02.08.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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ПУМБ (4233)
22.08.2023 14:46
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