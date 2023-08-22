Реклама по радио:
"ПУМБ думает о своих клиентах, поэтому у нас не 3%, а 2,99% в месяц.
Реальная процентная ставка 71% годовых с учётом ежемесячной комиссии"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 сер, 2023 14:34
Реклама по радио:
"ПУМБ думает о своих клиентах, поэтому у нас не 3%, а 2,99% в месяц.
Реальная процентная ставка 71% годовых с учётом ежемесячной комиссии"
Додано: Вів 22 сер, 2023 14:35
steinerok то ж треба міжнародний переказ, а у Вас, виходить з України в Україну
Додано: Вів 22 сер, 2023 14:46
Hennady відправляла людина, яка знаходиться в Румунії, і при тому коли отримував, вказував країну надсилання Румунія.
Додано: Вів 22 сер, 2023 19:42
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