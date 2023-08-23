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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 сер, 2023 14:34
Реклама по радио:
"ПУМБ думает о своих клиентах
, поэтому у нас не 3%, а 2,99% в месяц.
Реальная процентная ставка 71% годовых с учётом ежемесячной комиссии"
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maniachello
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Додано: Вів 22 сер, 2023 14:35
steinerok то ж треба міжнародний переказ, а у Вас, виходить з України в Україну
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Hennady
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Додано: Вів 22 сер, 2023 14:46
Hennady відправляла людина, яка знаходиться в Румунії, і при тому коли отримував, вказував країну надсилання Румунія.
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steinerok
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Додано: Вів 22 сер, 2023 19:42
maniachello написав:
Реклама по радио:
"ПУМБ думает о своих клиентах
, поэтому у нас не 3%, а 2,99% в месяц.
Реальная процентная ставка 71% годовых с учётом ежемесячной комиссии"
напевне всі 81% річних. ще й менеджери розповідають, що це лише 36% річних
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Shaman
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Додано: Сер 23 сер, 2023 13:46
steinerok написав:
Надіслав переказ через приват24 по системі WU 100 грн і отримав його на ВсеКарту, але виклик "Міжнародний грошмейстер" не зараховує🤔
І з дивного: пише у виклику "Початок через 1 хвилина" на Android, з учора так.
Хтось стикався з тим ще?
На какую минимальную сумму можно сделать перевод WU/MoneyGram/PrivatMoney?
Стоит ли игра свечь ради 200 грн
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emeta
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Додано: Сер 23 сер, 2023 14:21
emeta написав:
На какую минимальную сумму можно сделать перевод WU/MoneyGram/PrivatMoney?
Дивись відповідь на питання "Яка мінімальна сума для відправки термінового грошового переказу?"
, десь там можна побачити й комісії системи.
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Howl
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Додано: Сер 23 сер, 2023 15:32
В мене чомусь вискакує помилка "операція не пройшла, виплата у пумб не можлива". відправляла приватмані (
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Elza
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