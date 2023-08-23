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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 421422423424

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
9
2- Погане. Некомпетентне.
9%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 14:34

Реклама по радио:
"ПУМБ думает о своих клиентах, поэтому у нас не 3%, а 2,99% в месяц.
Реальная процентная ставка 71% годовых с учётом ежемесячной комиссии"
:shock: :shock: :shock:
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 14:35

steinerok то ж треба міжнародний переказ, а у Вас, виходить з України в Україну
Hennady
 
Повідомлень: 329
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 14:46

Hennady відправляла людина, яка знаходиться в Румунії, і при тому коли отримував, вказував країну надсилання Румунія.
steinerok
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 19:42

  maniachello написав:Реклама по радио:
"ПУМБ думает о своих клиентах, поэтому у нас не 3%, а 2,99% в месяц.
Реальная процентная ставка 71% годовых с учётом ежемесячной комиссии"
:shock: :shock: :shock:

напевне всі 81% річних. ще й менеджери розповідають, що це лише 36% річних :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 13:46

  steinerok написав:Надіслав переказ через приват24 по системі WU 100 грн і отримав його на ВсеКарту, але виклик "Міжнародний грошмейстер" не зараховує🤔

І з дивного: пише у виклику "Початок через 1 хвилина" на Android, з учора так.

Хтось стикався з тим ще?


На какую минимальную сумму можно сделать перевод WU/MoneyGram/PrivatMoney?
Стоит ли игра свечь ради 200 грн
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 14:21

Re: ПУМБ

  emeta написав:На какую минимальную сумму можно сделать перевод WU/MoneyGram/PrivatMoney?
Дивись відповідь на питання "Яка мінімальна сума для відправки термінового грошового переказу?", десь там можна побачити й комісії системи.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 15:32

Re: ПУМБ

В мене чомусь вискакує помилка "операція не пройшла, виплата у пумб не можлива". відправляла приватмані (
Elza
 
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