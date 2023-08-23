Реклама по радио:
"ПУМБ думает о своих клиентах, поэтому у нас не 3%, а 2,99% в месяц.
Реальная процентная ставка 71% годовых с учётом ежемесячной комиссии"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 сер, 2023 14:34
Реклама по радио:
"ПУМБ думает о своих клиентах, поэтому у нас не 3%, а 2,99% в месяц.
Реальная процентная ставка 71% годовых с учётом ежемесячной комиссии"
Додано: Вів 22 сер, 2023 14:35
steinerok то ж треба міжнародний переказ, а у Вас, виходить з України в Україну
Додано: Вів 22 сер, 2023 14:46
Hennady відправляла людина, яка знаходиться в Румунії, і при тому коли отримував, вказував країну надсилання Румунія.
Додано: Вів 22 сер, 2023 19:42
Додано: Сер 23 сер, 2023 13:46
На какую минимальную сумму можно сделать перевод WU/MoneyGram/PrivatMoney?
Стоит ли игра свечь ради 200 грн
Додано: Сер 23 сер, 2023 14:21
Re: ПУМБ
Дивись відповідь на
Додано: Сер 23 сер, 2023 15:32
Re: ПУМБ
В мене чомусь вискакує помилка "операція не пройшла, виплата у пумб не можлива". відправляла приватмані (
Додано: Сер 23 сер, 2023 17:45
Додано: Сер 23 сер, 2023 18:10
Вітаємо! Хочемо звернути Вашу увагу, що розрахунок реальної відсоткової ставки здійснюється за методикою Постанови НБУ №49 від 08.06.2017р. та не відображає справжньої переплати за кредитом. Підібрати найбільш комфортний щомісячний платіж та порахувати загальні витрати по кредиту можна за допомогою калькулятору на нашому сайті
Додано: Сер 23 сер, 2023 18:13
Re: ПУМБ
Прохання до представника банку прокоментувати таке неподобство у викликах як статус "до початку виклику залишилась одна хвилина". Вказаний статус з плином часу не змінюється. Підтримка банку каже що такий виклик активний і рекомендує виконувати умови, але після виконання умов вони не зараховуються, а підтримка бере 5 робочіх днів на підготовку відповіді "відповідного підрозділу".
Це нормально і хіба так і має бути?
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