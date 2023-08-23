RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 422423424425>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
9
2- Погане. Некомпетентне.
9%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 14:34

Реклама по радио:
"ПУМБ думает о своих клиентах, поэтому у нас не 3%, а 2,99% в месяц.
Реальная процентная ставка 71% годовых с учётом ежемесячной комиссии"
:shock: :shock: :shock:
maniachello
 
Повідомлень: 288
З нами з: 25.03.08
Подякував: 72 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 14:35

steinerok то ж треба міжнародний переказ, а у Вас, виходить з України в Україну
Hennady
 
Повідомлень: 329
З нами з: 02.11.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 14:46

Hennady відправляла людина, яка знаходиться в Румунії, і при тому коли отримував, вказував країну надсилання Румунія.
steinerok
 
Повідомлень: 3
З нами з: 02.08.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 19:42

  maniachello написав:Реклама по радио:
"ПУМБ думает о своих клиентах, поэтому у нас не 3%, а 2,99% в месяц.
Реальная процентная ставка 71% годовых с учётом ежемесячной комиссии"
:shock: :shock: :shock:

напевне всі 81% річних. ще й менеджери розповідають, що це лише 36% річних :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4087
З нами з: 29.09.19
Подякував: 489 раз.
Подякували: 1138 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 13:46

  steinerok написав:Надіслав переказ через приват24 по системі WU 100 грн і отримав його на ВсеКарту, але виклик "Міжнародний грошмейстер" не зараховує🤔

І з дивного: пише у виклику "Початок через 1 хвилина" на Android, з учора так.

Хтось стикався з тим ще?


На какую минимальную сумму можно сделать перевод WU/MoneyGram/PrivatMoney?
Стоит ли игра свечь ради 200 грн
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2587
З нами з: 19.03.09
Подякував: 126 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 14:21

Re: ПУМБ

  emeta написав:На какую минимальную сумму можно сделать перевод WU/MoneyGram/PrivatMoney?
Дивись відповідь на питання "Яка мінімальна сума для відправки термінового грошового переказу?", десь там можна побачити й комісії системи.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5519
З нами з: 08.03.18
Подякував: 526 раз.
Подякували: 1018 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 15:32

Re: ПУМБ

В мене чомусь вискакує помилка "операція не пройшла, виплата у пумб не можлива". відправляла приватмані (
Elza
 
Повідомлень: 37
З нами з: 13.03.19
Подякував: 456 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 17:45

  Elza написав:В мене чомусь вискакує помилка "операція не пройшла, виплата у пумб не можлива". відправляла приватмані (

Вітаємо! Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3007
З нами з: 19.07.11
Подякував: 795 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 18:10

  maniachello написав:Реклама по радио:
"ПУМБ думает о своих клиентах, поэтому у нас не 3%, а 2,99% в месяц.
Реальная процентная ставка 71% годовых с учётом ежемесячной комиссии"
:shock: :shock: :shock:

Вітаємо! Хочемо звернути Вашу увагу, що розрахунок реальної відсоткової ставки здійснюється за методикою Постанови НБУ №49 від 08.06.2017р. та не відображає справжньої переплати за кредитом. Підібрати найбільш комфортний щомісячний платіж та порахувати загальні витрати по кредиту можна за допомогою калькулятору на нашому сайті https://www.pumb.ua/credit/clear-all. :wink:
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3007
З нами з: 19.07.11
Подякував: 795 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 18:13

Re: ПУМБ

Прохання до представника банку прокоментувати таке неподобство у викликах як статус "до початку виклику залишилась одна хвилина". Вказаний статус з плином часу не змінюється. Підтримка банку каже що такий виклик активний і рекомендує виконувати умови, але після виконання умов вони не зараховуються, а підтримка бере 5 робочіх днів на підготовку відповіді "відповідного підрозділу".
Це нормально і хіба так і має бути?
Alien
 
Повідомлень: 2348
З нами з: 12.01.20
Подякував: 70 раз.
Подякували: 708 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 422423424425>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Eldarien і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron