Alien написав:Прохання до представника банку прокоментувати таке неподобство у викликах як статус "до початку виклику залишилась одна хвилина". Вказаний статус з плином часу не змінюється. Підтримка банку каже що такий виклик активний і рекомендує виконувати умови, але після виконання умов вони не зараховуються, а підтримка бере 5 робочіх днів на підготовку відповіді "відповідного підрозділу".
Це нормально і хіба так і має бути?
Рукожопы, сэр.
Завтра местная пумба сделает удивлённое лицо (дескать как так, не может такого быть) и запросит персональные данные.
Не взирая на то, что проблема массовая.
Как и ошибка "операція не пройшла, виплата у пумб не можлива"