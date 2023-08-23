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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 422423424425

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
9
2- Погане. Некомпетентне.
9%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 18:27

  Alien написав:Прохання до представника банку прокоментувати таке неподобство у викликах як статус "до початку виклику залишилась одна хвилина". Вказаний статус з плином часу не змінюється. Підтримка банку каже що такий виклик активний і рекомендує виконувати умови, але після виконання умов вони не зараховуються, а підтримка бере 5 робочіх днів на підготовку відповіді "відповідного підрозділу".
Це нормально і хіба так і має бути?

Рукожопы, сэр.
Завтра местная пумба сделает удивлённое лицо (дескать как так, не может такого быть) и запросит персональные данные.
Не взирая на то, что проблема массовая.
Как и ошибка "операція не пройшла, виплата у пумб не можлива"
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 21:20

Re: ПУМБ

По активному виклику приватмані спрацював на мін.суму. На іншому акаунту (родича) виклик вже 3 дні не стає активним, поки очикую.
valya
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 21:30

PUMB
Вітаю! Ваші Виклики дуже вдала акція! Клієнти, які "як вогню" боялися переказів, тим більше за номером телефону, а міжнародних - то взагалі, навчилися цьому і навіть це сподобалось. Дякую за роботу особисто і думаю доєднаються колегі форумчани.
valya
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