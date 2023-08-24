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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 сер, 2023 18:27
Alien написав:
Прохання до представника банку прокоментувати таке неподобство у викликах як статус "до початку виклику залишилась одна хвилина". Вказаний статус з плином часу не змінюється. Підтримка банку каже що такий виклик активний і рекомендує виконувати умови, але після виконання умов вони не зараховуються, а підтримка бере 5 робочіх днів на підготовку відповіді "відповідного підрозділу".
Це нормально і хіба так і має бути?
Рукожопы, сэр.
Завтра местная пумба сделает удивлённое лицо (дескать как так, не может такого быть) и запросит персональные данные.
Не взирая на то, что проблема массовая.
Как и ошибка "операція не пройшла, виплата у пумб не можлива"
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mustbe
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Додано: Сер 23 сер, 2023 21:20
По активному виклику приватмані спрацював на мін.суму. На іншому акаунту (родича) виклик вже 3 дні не стає активним, поки очикую.
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valya
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Додано: Сер 23 сер, 2023 21:30
PUMB
Вітаю! Ваші Виклики дуже вдала акція! Клієнти, які "як вогню" боялися переказів, тим більше за номером телефону, а міжнародних - то взагалі, навчилися цьому і навіть це сподобалось. Дякую за роботу особисто і думаю доєднаються колегі форумчани.
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valya
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Додано: Чет 24 сер, 2023 17:17
emeta написав:
На какую минимальную сумму можно сделать перевод WU/MoneyGram/PrivatMoney?
Стоит ли игра свечь ради 200 грн
приватмані 1 грн + коміс 1 коп.
витратити 1,01грн і отримати за це 161грн того варте.
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KVV
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Додано: Чет 24 сер, 2023 17:35
сьогодні Приватмані вже не зараховується як успішний виклик
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andriy_z
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Додано: Чет 24 сер, 2023 17:45
andriy_z Вестер юнион також не зараховує
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orange2021md
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Додано: Чет 24 сер, 2023 18:09
Так как перевод тогда делать чтобы засчитался виклик?
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emeta
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Додано: Чет 24 сер, 2023 18:22
emeta написав:
Так как перевод тогда делать чтобы засчитался виклик?
Якщо не хочете гемору - краще ніяк. бумба тестить своє недолуге дешманське ПО написане не зрозуміло ким. Пообіцяло "клієнтам-тестувальникам" морквинку - в підсумку часто-густо нічого не працює - мою дружину додаток посилав у відділення, але вона за кордоном, підтримка змогла забезпечти отримання переказу, але він не зарахувався для "виклику", бо отриманий не через додаток. Рекомендують пробувати ще - але не гарантують що наступний переказ пройде. І саме цікаве - не називають причину чому переказ не зараховується і вимагає походу у відділення (перс.дані - актуальні - тому це не причина). Просто не банка - а цирк - на дроті
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Alien
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