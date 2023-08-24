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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
9
2- Погане. Некомпетентне.
9%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 18:27

  Alien написав:Прохання до представника банку прокоментувати таке неподобство у викликах як статус "до початку виклику залишилась одна хвилина". Вказаний статус з плином часу не змінюється. Підтримка банку каже що такий виклик активний і рекомендує виконувати умови, але після виконання умов вони не зараховуються, а підтримка бере 5 робочіх днів на підготовку відповіді "відповідного підрозділу".
Це нормально і хіба так і має бути?

Рукожопы, сэр.
Завтра местная пумба сделает удивлённое лицо (дескать как так, не может такого быть) и запросит персональные данные.
Не взирая на то, что проблема массовая.
Как и ошибка "операція не пройшла, виплата у пумб не можлива"
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 21:20

Re: ПУМБ

По активному виклику приватмані спрацював на мін.суму. На іншому акаунту (родича) виклик вже 3 дні не стає активним, поки очикую.
valya
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 21:30

PUMB
Вітаю! Ваші Виклики дуже вдала акція! Клієнти, які "як вогню" боялися переказів, тим більше за номером телефону, а міжнародних - то взагалі, навчилися цьому і навіть це сподобалось. Дякую за роботу особисто і думаю доєднаються колегі форумчани.
valya
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 17:17

  emeta написав:На какую минимальную сумму можно сделать перевод WU/MoneyGram/PrivatMoney?
Стоит ли игра свечь ради 200 грн

приватмані 1 грн + коміс 1 коп.

витратити 1,01грн і отримати за це 161грн того варте.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 17:35

Re: ПУМБ

сьогодні Приватмані вже не зараховується як успішний виклик :(
andriy_z
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 17:45

=(

andriy_z Вестер юнион також не зараховує
orange2021md
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 18:09

Так как перевод тогда делать чтобы засчитался виклик?
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 18:22

  emeta написав:Так как перевод тогда делать чтобы засчитался виклик?

Якщо не хочете гемору - краще ніяк. бумба тестить своє недолуге дешманське ПО написане не зрозуміло ким. Пообіцяло "клієнтам-тестувальникам" морквинку - в підсумку часто-густо нічого не працює - мою дружину додаток посилав у відділення, але вона за кордоном, підтримка змогла забезпечти отримання переказу, але він не зарахувався для "виклику", бо отриманий не через додаток. Рекомендують пробувати ще - але не гарантують що наступний переказ пройде. І саме цікаве - не називають причину чому переказ не зараховується і вимагає походу у відділення (перс.дані - актуальні - тому це не причина). Просто не банка - а цирк - на дроті :(
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 20:47

Re: ПУМБ

Alien, адреса фактичного проживання не зазначена в банку з Донецької/Луганської областей?
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 20:54

  valya написав:PUMB
Вітаю! Ваші Виклики дуже вдала акція! Клієнти, які "як вогню" боялися переказів, тим більше за номером телефону, а міжнародних - то взагалі, навчилися цьому і навіть це сподобалось. Дякую за роботу особисто і думаю доєднаються колегі форумчани.

Угу.
А теперь боятся ещё больше, столкнувшись с пумбовским рукожопием.
"Коллеги-форумчане" не дифирамбы поют, а указывают на ужасающую кривость реализации, почитайте последние страницы.
Не вижу тут повода для радости и благодарностей
mustbe
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