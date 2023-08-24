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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 сер, 2023 20:47
Alien, адреса фактичного проживання не зазначена в банку з Донецької/Луганської областей?
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Додано: Чет 24 сер, 2023 20:54
valya написав:PUMB
Вітаю! Ваші Виклики дуже вдала акція! Клієнти, які "як вогню" боялися переказів, тим більше за номером телефону, а міжнародних - то взагалі, навчилися цьому і навіть це сподобалось. Дякую за роботу особисто і думаю доєднаються колегі форумчани.
Угу.
А теперь боятся ещё больше, столкнувшись с пумбовским рукожопием.
"Коллеги-форумчане" не дифирамбы поют, а указывают на ужасающую кривость реализации, почитайте последние страницы.
Не вижу тут повода для радости и благодарностей
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Додано: Чет 24 сер, 2023 20:54
Howl написав:Alien
, адреса фактичного проживання не зазначена в банку з Донецької/Луганської областей?
Ні прописка, ні фактичне місце проживання з окупованими територіями ніяк не повʼязані. Причому в зворотньому напрямі учора все пройшло нормально. Я переказ отримав у застосунку, маючи ту саму прописку і те саме місце проживання (дружина за кордоном не є переміщеною особою а лише поґхала трохи відпочити від безглуздих повітряних тривог і повернеться наступного місяця).
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 00:43
orange2021md написав:andriy_z
Вестер юнион також не зараховує
Вони схоже дописали в виклику, що переказ повинен бути відправлений з-за кордону. Так поспішали, що з помилкою написали "відправалені з-за кордону".
ПУМБа це провал.
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 00:48
Alien написав:
Ні прописка, ні фактичне місце проживання з окупованими територіями ніяк не повʼязані.
Я не писав про окуповані території. Я писав про всі населенні пункти цих областей.
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