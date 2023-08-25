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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 сер, 2023 20:47
Re: ПУМБ
Alien, адреса фактичного проживання не зазначена в банку з Донецької/Луганської областей?
Додано: Чет 24 сер, 2023 20:54
Угу.
А теперь боятся ещё больше, столкнувшись с пумбовским рукожопием.
"Коллеги-форумчане" не дифирамбы поют, а указывают на ужасающую кривость реализации, почитайте последние страницы.
Не вижу тут повода для радости и благодарностей
Додано: Чет 24 сер, 2023 20:54
Ні прописка, ні фактичне місце проживання з окупованими територіями ніяк не повʼязані. Причому в зворотньому напрямі учора все пройшло нормально. Я переказ отримав у застосунку, маючи ту саму прописку і те саме місце проживання (дружина за кордоном не є переміщеною особою а лише поґхала трохи відпочити від безглуздих повітряних тривог і повернеться наступного місяця).
Додано: П'ят 25 сер, 2023 00:43
Додано: П'ят 25 сер, 2023 00:48
Re: ПУМБ
Додано: П'ят 25 сер, 2023 07:01
Та не була моя дружина ніколи прописана ні в Донецькій ні в Луганській області. І ніколи не проживала у жодній з цих областей за усе своє життя Я був прописаний і проживав - в Донецьку. В останнє в червні 1991 року. Певен що пумба точно про це нічого не знає. Та мені й виплатили переказ без проблем. Тому прописка точно ні.
До речі чому ви зациклились лише на цих двох областях? Я певен що прописка у Генічеську, Бердянську чи Мелітополі а також у ряді населених пунктів Харківської області мала б викликати у банка не менше питань . Але теж ні.
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