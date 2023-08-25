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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 423424425426

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ПУМБ 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
9
2- Погане. Некомпетентне.
9%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 20:47

Re: ПУМБ

Alien, адреса фактичного проживання не зазначена в банку з Донецької/Луганської областей?
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 20:54

  valya написав:PUMB
Вітаю! Ваші Виклики дуже вдала акція! Клієнти, які "як вогню" боялися переказів, тим більше за номером телефону, а міжнародних - то взагалі, навчилися цьому і навіть це сподобалось. Дякую за роботу особисто і думаю доєднаються колегі форумчани.

Угу.
А теперь боятся ещё больше, столкнувшись с пумбовским рукожопием.
"Коллеги-форумчане" не дифирамбы поют, а указывают на ужасающую кривость реализации, почитайте последние страницы.
Не вижу тут повода для радости и благодарностей
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 20:54

  Howl написав:Alien, адреса фактичного проживання не зазначена в банку з Донецької/Луганської областей?

Ні прописка, ні фактичне місце проживання з окупованими територіями ніяк не повʼязані. Причому в зворотньому напрямі учора все пройшло нормально. Я переказ отримав у застосунку, маючи ту саму прописку і те саме місце проживання (дружина за кордоном не є переміщеною особою а лише поґхала трохи відпочити від безглуздих повітряних тривог і повернеться наступного місяця).
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 00:43

  orange2021md написав:andriy_z Вестер юнион також не зараховує

Вони схоже дописали в виклику, що переказ повинен бути відправлений з-за кордону. Так поспішали, що з помилкою написали "відправалені з-за кордону".
ПУМБа це провал.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 00:48

Re: ПУМБ

  Alien написав:Ні прописка, ні фактичне місце проживання з окупованими територіями ніяк не повʼязані.
Я не писав про окуповані території. Я писав про всі населенні пункти цих областей.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 07:01

  Howl написав:
  Alien написав:Ні прописка, ні фактичне місце проживання з окупованими територіями ніяк не повʼязані.
Я не писав про окуповані території. Я писав про всі населенні пункти цих областей.

Та не була моя дружина ніколи прописана ні в Донецькій ні в Луганській області. І ніколи не проживала у жодній з цих областей за усе своє життя Я був прописаний і проживав - в Донецьку. В останнє в червні 1991 року. Певен що пумба точно про це нічого не знає. Та мені й виплатили переказ без проблем. Тому прописка точно ні.

До речі чому ви зациклились лише на цих двох областях? Я певен що прописка у Генічеську, Бердянську чи Мелітополі а також у ряді населених пунктів Харківської області мала б викликати у банка не менше питань ;). Але теж ні.
Alien
 
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  #<1 ... 423424425426
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